الداخلية تحذر المواطنين بشأن الحسابات البنكية

آخر الأخباراخبار مصر › الداخلية تحذر المواطنين بشأن الحسابات البنكية

صورة الخبر: ضبط تشكيل عصابى
ضبط تشكيل عصابى

أهاب مصدر مسئول بوزارة الداخلية، المواطنين الحذر في التعامل مع الاتصالات الهاتفية والرسائل التي ترد من أشخاص مجهولة وعدم الافصاح عن اي بيانات شخصية أو حسابات بنكية.



وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيلين عصابيين بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة موظفي خدمة عملاء البنوك والزعم بإيقاف حسابات المواطنين للاستيلاء على بياناتهم الالكترونية تحت زعم رسالة “ تم ايقاف حسابك الرجاء الاتصال بنا”.



كما ضبط 3 تشكيلات عصابية بالقاهرة والجيزة والشرقية لقيام عناصرها بالاستيلاء على أموال من المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدا.

المصدر: vetogate

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الداخلية تحذر المواطنين بشأن الحسابات البنكية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
63278

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager