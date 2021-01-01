الداخلية تحذر المواطنين بشأن الحسابات البنكية

أهاب مصدر مسئول بوزارة الداخلية، المواطنين الحذر في التعامل مع الاتصالات الهاتفية والرسائل التي ترد من أشخاص مجهولة وعدم الافصاح عن اي بيانات شخصية أو حسابات بنكية.
وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيلين عصابيين بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة موظفي خدمة عملاء البنوك والزعم بإيقاف حسابات المواطنين للاستيلاء على بياناتهم الالكترونية تحت زعم رسالة “ تم ايقاف حسابك الرجاء الاتصال بنا”.
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