الداخلية تحذر المواطنين بشأن الحسابات البنكية



ضبط تشكيل عصابى ضبط تشكيل عصابى

أهاب مصدر مسئول بوزارة الداخلية، المواطنين الحذر في التعامل مع الاتصالات الهاتفية والرسائل التي ترد من أشخاص مجهولة وعدم الافصاح عن اي بيانات شخصية أو حسابات بنكية.







وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيلين عصابيين بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة موظفي خدمة عملاء البنوك والزعم بإيقاف حسابات المواطنين للاستيلاء على بياناتهم الالكترونية تحت زعم رسالة “ تم ايقاف حسابك الرجاء الاتصال بنا”.

قد يعجبك أيضا...

كما ضبط 3 تشكيلات عصابية بالقاهرة والجيزة والشرقية لقيام عناصرها بالاستيلاء على أموال من المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدا.