الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية في ودية كولر الأولى

انتصر الأهلي على بتروجت وديا بخمسة أهداف لهدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء استعدادا للموسم الجديد.
والتقى الأهلي بمنافسه بتروجت في ملعب WE السلام بناء على رغبة كولر.
وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن قرار المدرب السويسري جاء رغبة منه في اتسام المباريات بالطابع الرسمي ومعرفة أداء اللاعبين على واقع مماثل لما سيحدث في لقاءات الدوري ودوري أبطال إفريقيا.
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