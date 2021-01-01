تفاصيل حالة الطقس وحقيقة ارتفاع الحرارة فى فصل الخريف



تفاصيل حالة الطقس تفاصيل حالة الطقس



قدم تليفزيون "اليوم السابع"، تغطية خاصة حول توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث كشفت عن انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.







وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، مع وجود فرص أمطار خفيفة بنسب حدوث ضعيفة على السواحل الشمالية.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 22، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.

