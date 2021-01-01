ننشر .. اعترافات مديري مركز مخالف لعلاج الإدمان بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالقاهرة، ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
كبّلوا النزلاء بالحبال وأجبروهم على تناول مهدئات
كشفت التحريات وتحقيقات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبي لعلاج الإدمان بدون ترخيص واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون استشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادي.
وبينت التحريات والتحقيقات أن المركز يديره عدد 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، وتبين وجود عدد 52 شخصا بداخل المركز المشار إليه من متعاطي المواد المخدرة، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرها عنهم.
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