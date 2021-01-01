ننشر .. اعترافات مديري مركز مخالف لعلاج الإدمان بالقاهرة



مركز مخالف لعلاج الإدمان مركز مخالف لعلاج الإدمان



ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالقاهرة، ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.



كبّلوا النزلاء بالحبال وأجبروهم على تناول مهدئات

كشفت التحريات وتحقيقات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبي لعلاج الإدمان بدون ترخيص واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون استشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادي.



وبينت التحريات والتحقيقات أن المركز يديره عدد 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، وتبين وجود عدد 52 شخصا بداخل المركز المشار إليه من متعاطي المواد المخدرة، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرها عنهم.

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أسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية، مدرجة جدول مخدرات- ممنوع تداولها بدون استشارة طبية- عدد 6 هواتف محمول خاصة بالمتهمين- عدد 2 سجل دفتري لإثبات بيانات النزلاء – عدد 2 دفتر استلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصي.كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان، عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون استشارة طبية – مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية، وعدم توفير وسائل السلامة الصحية.وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين جدول مخدرات بدون استشارة طبية، وأن الحبال والعصي المضبوطة تستخدم في السيطرة على متعاطي المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.