حقيقة زيادة عدد ساعات الدراسة بالمدارس الثانوية الفنية



المدارس الثانوية الفنية المدارس الثانوية الفنية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن تطبيق خطة جديدة لزيادة عدد ساعات الدراسة بالمدارس الثانوية الفنية اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2022/2023.







حقيقة تطبيق خطة جديدة لزيادة عدد ساعات الدراسة بالمدارس الفنية



وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق خطة جديدة لزيادة عدد ساعات الدراسة بالمدارس الثانوية الفنية اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2022/2023.

قد يعجبك أيضا...

وشددت الوزارة على استمرار ساعات الدراسة كما هي بجميع المدارس الفنية سواء مدارس ثلاث سنوات أو خمس سنوات حكومية أو خاصة، حيث يجرى تطبيق البرامج الدراسية المطورة القائمة على منهجية الجدارات المهنية في جميع مدارس التعليم الفني، دون أي زيادة في عدد ساعات الدراسة المعتمدة المكونة من 40 ساعة دراسية بمختلف المدارس الثانوية الفنية سواء الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو الفندقية خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023.كما أشارت التربية والتعليم إلى أن نظام الجدارات يستهدف ربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل من خلال تطوير مهارات الطلاب طوال فترة دراستهم، دون الاعتماد على الحفظ، لتأهيلهم للحصول على وظائف مناسبة لتخصصاتهم.شائعة تطبيق خطة جديدة لزيادة عدد ساعات الدراسة بالمدارس الفنية اعتبارًا من العام الدراسي الجديدوفي سياق متصل، جارٍ تطوير المناهج الدراسية للتعليم الفني من خلال بنائها وفقًا لمنهجية الجدارات، بالتشاور مع خبراء سوق العمل وأصحاب الأعمال، حيث تم إعادة بناء وتنفيذ عدد (33) برنامجًا دراسيًا خلال العام الدراسي 2019/2020، ثم تطوير عدد (15) برنامجًا دراسيًا خلال العام الدراسي 2020/2021، يليه تطوير عدد (37) برنامجًا دراسيًا أخر خلال العام الدراسي 2021/2022، ليصل إجمالي عدد المناهج المطورة إلى 85 منهجًا، على أن يتم تطبيق البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات نظام الثلاث سنوات بجميع المدارس دون استثناء" سواء مدارس ثلاث سنوات أو خمس سنوات حكومية أو خاصة"، وستصل إلى 850 مدرسة مع بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، وبحلول عام 2024 ستكون منهجية الجدارات مطبقة بجميع المدارس الفنية على مستوى الجمهورية.وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).