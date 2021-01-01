«جوجل» يٌعلن الحداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية..بتغيير شعاره الي الأسود...

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غيّرت شركة البحث العالمية «جوجل» شعارها إلى اللون الأسود بالكامل وأضافت شريطًا أسودًا إلى صفحتها الرئيسية كعلامة على الاحترام جنازة الملكة اليوم.



وتم استبدال الشعار ، الذي يظهر عادةً بألوان زاهية الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر ، بالنص الرمادي في المملكة المتحدة .



كما تمت إضافة شريط أسود أسفل الشعار ، إلى جانب رسالة "شكرًا لك سيدتي" ورابط إلى "تأمل في الحياة الاستثنائية للملكة إليزابيث الثانية".

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وتم طرح الشعار الرمادي تدريجيًا على صفحات Google الرئيسية في بعض البلدان الأخرى خلال الأيام التالية.ووفقا لموقع ديلي ميل البريطانية ، في تمام الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش يوم الأحد 18 سبتمبر ، تغير الشعار الشهير إلى الأسود في المملكة المتحدة.أرسل ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، رسالة تعزية شخصية للملكة ، مع منشور على حسابه الشخصي على Twitter.وكتب "نرسل أعمق تعازينا لشعب المملكة المتحدة وحول العالم حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية".