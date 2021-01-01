«جوجل» يٌعلن الحداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية..بتغيير شعاره الي الأسود...

غيّرت شركة البحث العالمية «جوجل» شعارها إلى اللون الأسود بالكامل وأضافت شريطًا أسودًا إلى صفحتها الرئيسية كعلامة على الاحترام جنازة الملكة اليوم.
وتم استبدال الشعار ، الذي يظهر عادةً بألوان زاهية الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر ، بالنص الرمادي في المملكة المتحدة .
كما تمت إضافة شريط أسود أسفل الشعار ، إلى جانب رسالة "شكرًا لك سيدتي" ورابط إلى "تأمل في الحياة الاستثنائية للملكة إليزابيث الثانية".
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