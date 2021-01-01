«جوجل» يٌعلن الحداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية..بتغيير شعاره الي الأسود...

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صورة الخبر: جوجل
جوجل

غيّرت شركة البحث العالمية «جوجل» شعارها إلى اللون الأسود بالكامل وأضافت شريطًا أسودًا إلى صفحتها الرئيسية كعلامة على الاحترام جنازة الملكة اليوم.

وتم استبدال الشعار ، الذي يظهر عادةً بألوان زاهية الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر ، بالنص الرمادي في المملكة المتحدة .

كما تمت إضافة شريط أسود أسفل الشعار ، إلى جانب رسالة "شكرًا لك سيدتي" ورابط إلى "تأمل في الحياة الاستثنائية للملكة إليزابيث الثانية".

وتم طرح الشعار الرمادي تدريجيًا على صفحات Google الرئيسية في بعض البلدان الأخرى خلال الأيام التالية.

ووفقا لموقع ديلي ميل البريطانية ، في تمام الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش يوم الأحد 18 سبتمبر ، تغير الشعار الشهير إلى الأسود في المملكة المتحدة.

أرسل ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، رسالة تعزية شخصية للملكة ، مع منشور على حسابه الشخصي على Twitter.

وكتب "نرسل أعمق تعازينا لشعب المملكة المتحدة وحول العالم حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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