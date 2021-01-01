يحصل تليجرام على خدمات مميزة جديدة

أعلن القائمون على تطبيق "تليجرام" عن إطلاق إصدار جديد للتطبيق يحمل معه العديد من الميزات والخدمات التي قد تهم الكثير من المستخدمين.
ومع الإصدار الجديد للتطبيق بات بإمكان المستخدمين تفعيل تطبيقهم وتسجيل الدخول في الأجهزة الإلكترونية ليس عن طريق الرسائل القصيرة فقط، بل وبالاعتماد على البريد الإلكتروني بما فيه بريد Apple وGoogle.
أما بالنسبة لمستخدمي "تليجرام" من هواتف آبل الذكية العاملة بأنظمة iOS فقد أتيحت لهم مع الإصدار الجديد ميزات تسهل دخولهم إلى تطبيقهم في تلك الأجهزة، كما توفرت لهم رسوم متحركة إضافية كانت موجودة في أجهزة Android فقط في السابق.
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