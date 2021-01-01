تتسلم البحرية الفنلندية سفينة صاروخية من فئة هامينا

آخر الأخبارعلم وتقنية › تتسلم البحرية الفنلندية سفينة صاروخية من فئة هامينا

صورة الخبر: سفينة صاروخية
سفينة صاروخية

قامت شركة باتريا بتسليم مركبتها الهجومية السريعة الرابعة والأخيرة من فئة هامينا إلى البحرية الفنلندية.

أكملت السفينة الصاروخية تجارب القبول البحري هذا الصيف .

التسليم هو جزء من عقد وقعته باتريا لتقديم دعم ترقية منتصف العمر لجميع السفن البحرية الفنلندية من فئة هامينا.

وذلك من خلال الترقيات ، سيتم تمديد دورة حياة الفصل حتى عام 2030.

تم تنفيذ الأعمال الخاصة بالطلب من 2018 إلى 2022 ، بما في ذلك دمج نظام طوربيد جديد ونظام صاروخي أرض-أرض.

قال فيلي-بيكا هاينونين ، قائد منطقة الأعمال البحرية لقسم باتريا الفنلندي: "إن التحديث والترقية في منتصف العمر في هامينا كلاس يوضحان بشكل جيد قدرة باتريا على تكامل النظام المتقدم".

ستدعم فئة هامينا المحدثة عمليات التهديد المضاد الجوية والسطحية وتحت الماء للبحرية الفنلندية.
وأوضح هاينونين قائلاً: "بالإضافة إلى الإصلاح الشامل وتمديد دورة الحياة ، كان أحد الأهداف الرئيسية في تحديث هامينا كلاس هو تطوير أداء الحرب المضادة للغواصات".

وأضاف: "كجزء من القدرات الجديدة ، زودت باتريا السفن من فئة هامينا بنظام هدف التدريب المبتكر الجديد الذي طورته ، والذي يتيح التدريب على الحرب المضادة للغواصات بطريقة مرنة وأكثر فعالية من حيث التكلفة".

فئة هامينا

يبلغ طول مركبة الهجوم السريع من فئة هامينا 51 مترًا (176 قدمًا) وشعاعها 8.5 مترًا (28 قدمًا).

وهي تحمل مدفع Bofors 57 ملم / 70 SAK MK3 آليًا ، ومدافع رشاشة 12.7 ملم ، وصواريخ Umkhnoto-IR أرض-جو ، وصواريخ أرض-أرض RBS-15 MK3 ، وألغام بحرية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تتسلم البحرية الفنلندية سفينة صاروخية من فئة هامينا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
68676

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager