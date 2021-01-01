تتسلم البحرية الفنلندية سفينة صاروخية من فئة هامينا

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قامت شركة باتريا بتسليم مركبتها الهجومية السريعة الرابعة والأخيرة من فئة هامينا إلى البحرية الفنلندية.



أكملت السفينة الصاروخية تجارب القبول البحري هذا الصيف .



التسليم هو جزء من عقد وقعته باتريا لتقديم دعم ترقية منتصف العمر لجميع السفن البحرية الفنلندية من فئة هامينا.

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وذلك من خلال الترقيات ، سيتم تمديد دورة حياة الفصل حتى عام 2030.تم تنفيذ الأعمال الخاصة بالطلب من 2018 إلى 2022 ، بما في ذلك دمج نظام طوربيد جديد ونظام صاروخي أرض-أرض.قال فيلي-بيكا هاينونين ، قائد منطقة الأعمال البحرية لقسم باتريا الفنلندي: "إن التحديث والترقية في منتصف العمر في هامينا كلاس يوضحان بشكل جيد قدرة باتريا على تكامل النظام المتقدم".ستدعم فئة هامينا المحدثة عمليات التهديد المضاد الجوية والسطحية وتحت الماء للبحرية الفنلندية.وأوضح هاينونين قائلاً: "بالإضافة إلى الإصلاح الشامل وتمديد دورة الحياة ، كان أحد الأهداف الرئيسية في تحديث هامينا كلاس هو تطوير أداء الحرب المضادة للغواصات".وأضاف: "كجزء من القدرات الجديدة ، زودت باتريا السفن من فئة هامينا بنظام هدف التدريب المبتكر الجديد الذي طورته ، والذي يتيح التدريب على الحرب المضادة للغواصات بطريقة مرنة وأكثر فعالية من حيث التكلفة".فئة هامينايبلغ طول مركبة الهجوم السريع من فئة هامينا 51 مترًا (176 قدمًا) وشعاعها 8.5 مترًا (28 قدمًا).وهي تحمل مدفع Bofors 57 ملم / 70 SAK MK3 آليًا ، ومدافع رشاشة 12.7 ملم ، وصواريخ Umkhnoto-IR أرض-جو ، وصواريخ أرض-أرض RBS-15 MK3 ، وألغام بحرية.