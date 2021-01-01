تجارب لصهر بلورات في ظروف انعدام الجاذبية

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سيجري أفراد الطاقم الروسي الجديد على متن المحطة الفضائية الدولية تجارب أولى مع الفرن الكهربائي الفراغي.



وقال رائد الفضاء الروسي، أوليج أرتيميف إنه قد وضع الفرن في مختبر "ناؤوكا" حيث تم تشغيله التجريبي الأول.



اضاف أرتيميف أن الفرن الكهربائي الفراغي ضروري لصهر البلورات في ظروف انعدام الجاذبية.

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وسيحتاج رائدا الفضاء الروسيان اللذان سيصلان نهاية سبتمبر الجاري المحطة على متن مركبة "سويوز- إم إس – 22" المأهولة، إلى تلك البلورات لإجراء تجارب علمية رامية إلى الحصول على مواد جديدة في ظروف الفضاء.وقال، أوليغ أرتيميوف، الذي سيغادر المحطة في أكتوبر المقبل إن رائد الفضاء، سيرجي بروكوبيف، جاهز تماما لتشغيل الفرن الكهربائي الفراغي وإجراء التجارب.يذكر أن مركبة "سويوز إم إس – 22" المأهولة بالطاقم الجديد للمحطة والذي يضم كلا من الروسييْن سيرجي بروكوبيف ودميتري بيتيلين والأمريكي، فرانسيسكو روبيو ستنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية في 21 سبتمبر الجاري.فيما يتعلق بالرائد الأمريكي فإنه سيحلّق بالمركبة المأهولة الروسية في إطار اتفاقية الرحلات الفضائية المتبادلة التي تقضي كذلك بقيام الرائدة الروسية، آنا كيكينا، برحلة فضائية على متن مركبة "دراجون" المأهولة الأمريكية.