تكشف دراسة تأثير اصطدامات الكويكبات القديمة على القمر



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

كشف العلماء في دراسة جديدة، أن الاصطدامات القديمة مع الكويكبات حركت الوخزات الشمالية والجنوبية للقمر بحوالي 186 ميلاً.



استخدم فريق في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ماريلاند المحاكاة الحاسوبية لمحو آلاف الحفر من سطح القمر - كما لو كانت تعود بالزمن إلى 4.25 مليار سنة عندما لم تكن الحفر موجودة.



قادهم عملهم إلى اكتشاف أن اصطدامات الكويكبات تسببت في `` تجول '' موقع القطبين بمقدار 10 درجات في خط العرض أو حوالي 186 ميلاً. لوضع ذلك في المنظور، يبلغ القطر الإجمالي للقمر 2159 ميلاً.

قد يعجبك أيضا...

يمكن لهذه الأعمدة المتجولة أن تعلم العلماء المزيد عن القطبين ، اللذين يعتبران مناطق أكثر قيمة بسبب المياه المجمدة التي تم اكتشافها هناك.قال فيشنو فيسواناثان، عالم غودار في وكالة ناسا والذي قاد الدراسة ، في بيان: "استنادًا إلى تاريخ فوهات القمر ، يبدو أن التجوال القطبي كان معتدلاً بما يكفي لبقاء المياه بالقرب من القطبين في الظل وتتمتع بظروف مستقرة فوق المليارات. من السنين".و"تحفر تأثيرات الكويكبات الكتلة وتترك منخفضات في السطح ، أو جيوب ذات كتلة أقل، لكن القمر سيعيد توجيه نفسه لجلب تلك الجيوب نحو القطبين - مع جلب مناطق ذات كتلة أعلى نحو خط الاستواء عن طريق قوة الطرد المركزي".