تكشف دراسة تأثير اصطدامات الكويكبات القديمة على القمر

كشف العلماء في دراسة جديدة، أن الاصطدامات القديمة مع الكويكبات حركت الوخزات الشمالية والجنوبية للقمر بحوالي 186 ميلاً.
استخدم فريق في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ماريلاند المحاكاة الحاسوبية لمحو آلاف الحفر من سطح القمر - كما لو كانت تعود بالزمن إلى 4.25 مليار سنة عندما لم تكن الحفر موجودة.
قادهم عملهم إلى اكتشاف أن اصطدامات الكويكبات تسببت في `` تجول '' موقع القطبين بمقدار 10 درجات في خط العرض أو حوالي 186 ميلاً. لوضع ذلك في المنظور، يبلغ القطر الإجمالي للقمر 2159 ميلاً.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!