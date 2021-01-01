متجر RuStore الروسي يدعم المستخدمين بتطبيقات جديدة

أعلن القائمون على متجر RuStore الروسي للتطبيقات عن اتباع سياسات جديدة في المتجر ستمكن المستخدمين من الحصول على عدد أكبر من التطبيقات.
وجاء في بيان صادر عن شركة "VK" المسؤولة عن المتجر"بات بإمكان الأشخاص العاديين حاليا تحميل التطبيقات الجديدة في المتجر ضمن شروط معينة لسلامة تلك التطبيقات، العملية كانت مقتصرة من قبل على الشركات أو مطوري التطبيقات فقط".
وتبعا للبيان فإن التطبيقات الجديدة التي ستحمّل في المتجر ستخضع أولا لاختبارات السلامة للتاكد من خلوها من الفيروسات أو البرمجيات الخبيثة، ولتحميل هذه التطبيقات يحتاج الشخص إلى عنوان إلكتروني على شبكة "VK"، وعنوان على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما سيحتاح لإدخال رقم هاتفه أو عنوان بريده الإلكتروني.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!