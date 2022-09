مستخدمون يبلغون عن "اهتزاز" الكاميرا عند التقاط الصور في "آيفون 14 برو"!

آيفون 14 برو آيفون 14 برو

طُرح هاتف "آيفون 14 برو" الذي طال انتظاره للبيع يوم الجمعة، حيث اصطف المشجعون في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر خارج متاجر آبل ليكونوا من بين أول من يضعون أيديهم على الجهاز الجديد.



لكن بعض المستخدمين الأوائل أبلغوا بالفعل عن مشكلة غريبة - فالعدسة الرئيسية للكاميرا الخلفية تهتز عندما يلتقطون صورا أو مقاطع فيديو في بعض تطبيقات الطرف الثالث بما في ذلك "سناب تشات" و"تك توك" و"إنستغرام".



ومن غير الواضح مدى انتشار المشكلة أو السبب الأساسي. ومع ذلك، انتقل العديد من مستخدمي "آيفون 14 برو" المهتمين إلى Reddit و"تويتر" لوصف تجاربهم ومشاركة مقاطع الفيديو التي توضح المشكلة.

ولا يبدو أن المشكلة تؤثر على تطبيق الكاميرا المدمج في "آيفون".وكتب أحد مستخدمي Reddit: "لذلك كنت أعاني من اهتزاز الكاميرا بشكل لا يمكن السيطرة عليه عندما أفتح "سناب تشات" أو أستخدم الكاميرا في "إنستغرام". ومع ذلك، لا أواجه أي مشكلات عند استخدام تطبيق الكاميرا العادي".وكتب آخر: "حصلت على جهاز "آيفون" الجديد بالأمس وتعرضت لهزة الكاميرا بشكل متقطع في "سناب تشات"، هل هناك أي شخص آخر يختبر هذا؟". وكتب أحدهم: "وصل جهاز "آيفون 14 برو" للتو، وعندما فتحت "سناب تشات"، كانت الكاميرا تهتز كثيرا وأحدثت ضوضاء ميكانيكية غريبة جدا''.وتمت مشاركة عدد قليل من مقاطع الفيديو التي تُظهر المشكلة على وسائل التواصل الاجتماعي.وتُظهر مقاطع الفيديو المستخدم وهو يفتح الكاميرا داخل تطبيق تابع لجهة خارجية على "آيفون 14 برو" ويرى صورة ضبابية على الشاشة، حيث تهتز العدسة الرئيسية على الجهاز بشكل لا يمكن التحكم فيه وتحدث ضوضاء صاخبة.وقال إن الحادث أدى إلى عدم قدرة العدسة الموجودة على جهاز "آيفون" على التركيز بشكل صحيح في الاستخدام اللاحق، حتى في تطبيق الكاميرا الافتراضي لجهاز "آيفون". وأخذ الجهاز إلى متجر آبل وتمكن من استبداله بآخر جديد.ولم تعلق آبل بعد على المشكلة، لكن بعض المستخدمين اقترحوا أن ذلك قد يكون بسبب خلل برمجي يؤثر على تثبيت الصورة البصري للجهاز.وإذا كانت هذه هي المشكلة، فمن المحتمل أن تقوم آبل بتنفيذ إصلاح في تحديث iOS 16.1.وقال أحد المستخدمين إن إعادة تشغيل الهاتف ثم فتح تطبيق الكاميرا الافتراضي قبل فتح "سناب تشات"، حل المشكلة مؤقتا.ومع ذلك، إذا كان مالكو "آيفون 14 برو" قلقين بشأن الأضرار المحتملة لنظام الكاميرا الخلفية، فيجب عليهم تجنب فتح الكاميرا في تطبيقات مثل "سناب تشات" و"تك توك" و"إنستغرام" حتى يتم حل المشكلة.وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، عن أربعة إصدارات مختلفة من "آيفون 14" في حفل إطلاق الشركة Far Out في 7 سبتمبر.وتتميز النماذج الجديدة بمجموعة من الميزات البراقة، بما في ذلك تقنية الكاميرا المحسّنة، وشاشة العرض "Always On" والاتصال بالأقمار الصناعية (متوفر حاليا في الولايات المتحدة فقط).