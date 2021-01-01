تعلم كيفية تجاوز قفل تنشيط الايكلاود iCloud على iPhone وiPad

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إذا كنت تبحث عن طريقة مجانية، تساعدك على تجاوز قفل تنشيط الايكلاود لجهازك الايفون أو الايباد؟ فإليك هذا المقال الذي سنشرح فيه كل ما يخص تنشيط iCloud، وفتح قفل Apple ID، وبعض الأشياء الأخرى التي من الممكن أن ينساها، مستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام iOS، وiPadOS، وبهذا الشرح لن تحتاج إلى كلمة المرور، أو معرف Apple، وستحتاج فقط إلى، تحميل برنامج AnyUnlock على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم متابعة هذا المقال، للإطلاع على طريقة تجاوز قفل تنشيط الايكلاود، علما بأن خاصية تجاوز قفل iCloud غير متوفرة في الإصدار المجاني، ومتوفرة فقط في الإصدار المدفوع.



خصائص تنزيل برنامج AnyUnlock

AnyUnlock هو برنامج لأجهزة الكمبيوتر، يحتوي على مجموعة كبيرة من المميزات، منها المجاني ومنها المدفوع، وجميعهم يساعد مستخدمي iPhone وiPad، على الوصول الكامل إلى أجهزتهم، في حالة نسيان كلمة مرور iCloud، أو نسيان قفل الايفون، وقفل Apple ID، والتي تساعدهم أيضا على تجاوز MDM، وإزالة ملف تعريف MDM فورا، والعثور على كلمات المرور وعرضها وتصديرها، وبجانب ذلك فهناك العديد من الخصائص الأخرى، التي يصل بها هذا البرنامج، والتي سأعرضها عليكم خلال السطور القادمة.



كما أن هذا البرنامج، يصل بمجموعة كبيرة من المميزات، التي تناسب مستخدمي iPhone وiPad، وبغض النظر عن ميزة تجاوز قفل تنشيط الايكلاود، فهناك مميزات أخرى، تساعد المستخديمن على التحكم بأجهزتهم الذكية، من خلال الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows أو MAC، مع العلم بأن جميع المميزات، تتطلب توصيل الايفون أو الايباد بالكمبيوتر، وتتطلب أيضا وجود برنامج iTunes على الكمبيوتر، وخلال السطور القادمة، دعونا نتعرف على أهم خصائص AnyUnlock.

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كيفية تجاوز قفل تنشيط الايكلاود iCloud على iPhone وiPadفتح قفل Apple ID: من خلال هذا البرنامج ستتمكن، من فتح قفل معرف Apple، في حالة نسيان كلمة المرور الخاصة به.فتح قفل الايفون: يتيح لك AnyUnlock، فتح قفل الشاشة الخاصة بجهازك، سواء كان نمط، أو رقم سري، أو كلمة مرور، أو Touch ID أو Face ID، حيث يسمح لك هذا البرنامج، الوصول الكامل إلى جهازك، من الكمبيوتر، وهذا سيفيدك كثيرا، في حالة تم كسر شاشة الجهاز.Bypass iCloud Activation Lock: من أهم الخصائص الموجودة بداخل هذا البرنامج، والتي جعلت المستخدمين يقومون بتنزيله على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، حيث أنها تساعدهم على، تجاوز قفل تنشيط الايكلاود، بدون كلمة مرور أو معرف iD، وستحتاج فقط إلى تنزيل هذا البرنامج الرائع، والإشتراك في الإصدار المدفوع الذي يكلف 60 دولارا فقط لفتح جميع المميزات خلال عام واحد، أو الإشتراك في هذه الميزة فقط مقابل 36 دولارا، اختر ما تشاء ثم تابع الخطوات المعروضة في الأسفل، لإتمام عملية تجاوز قفل تنشيط الايكلاود.تجاوز MDM وإزالة ملف تعريف MDM: إذا كان لديك هاتف أو جهاز لوحي، مغلق باستخدام MDM؟ فبرنامج AnyUnlock هو الخيار الأمثل لحل المشكلة، لأنه يتيح لك إمكانية، تجاوز إدارة MDM عن بعد، بدون اسم مستخدم وكلمة مرور، ويتيح لك أيضا إمكانية إزالة ملف تعريف MDM تماما، مع الحفاظ على المحتوى والإعدادات الخاصة بك، علما بأن هذه الميزة مجانية، ولا تحتاج منك إلى كسر حماية جهازك.استعادة كلمة مرور نسخة iTunes الاحتياطية: إذا كنت تريد استعادة نسخة احتياطية من iTunes، ولكنك نسيت كلمة المرور؟ فلا تقلق لأن برنامج AnyUnlock، يدعم إستعادة كلمة المرور، الخاصة بالنسخة الإحتياطية، بدون أي ضرر على الملفات أو البيانات الموجودة.العثور على كلمات المرور وعرضها وتصديرها: يسمح لك هذا البرنامج الرائع، بعرض جميع كلمات المرور المختلفة، المحفوظة على جهاز iOS، بما في ذلك، كلمات مرور البريد الإلكتروني، وحسابات SNS، وWi-Fi، وحسابات التواصل الإجتماعي.إزالة رمز مرور وقت الشاشة / القيود بأمان: هذه الخاصية مميزة جدا، وتتيح لك إمكانية، إزالة رمز مرور وقت الشاشة Screen Time، ببضع نقرات بسيطة، بدلا من إعادة ضبط مصنع للجهاز، مع إمكانية إسترداد رمز مرور Restrictions، لتعطيل رمز مرور وقت الشاشة.يدعم العديد من اللغات: بعد تنزيل برنامج AnyUnlock، ستتمكن من إستخدامه بأكثر من 10 لغات مختلفة، بما في ذلك اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الإسبانية، واللغة الفرنسية.طريقة تجاوز قفل تنشيط الايكلاود باستخدام AnyUnlockالآن حان الوقت، لشرح طريقة تجاوز قفل تنشيط الايكلاود iCloud، باستخدام برنامج AnyUnlock، بطريقة بسيطة جدا، ومن خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وهاتفك الآيفون أو جهازك اللوحي.كيفية تجاوز قفل تنشيط الايكلاود iCloud على iPhone وiPadأولا: ابدأ في تحميل برنامج AnyUnlock على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، من الرابط الموجود أسفل المقال، علما بأنه متوفر على الأجهزة، التي تعمل بنظام Windows XP، وWindows 7 وجميع الإصدارات الأحدث، بما في ذلك Windows 11.ثانيا: بعد الإنتهاء من تنزيل وتثبيت البرنامج، قم بالدخول إليه، ومن الواجهة الرئيسية، ستجد جميع الخصائص التي يدعهما البرنامج، للبدء في تجاوز قفل تنشيط الايكلاود، قم بالإشتراك في الإصدار المدفوع، واضغط على خيار Bypass iCloud Activation Lock.ثالثا: سيعرض عليك البرنامج، جميع المشاكل التي تخص iCloud، والتي من الممكن حلها، وفي الأسفل ستجد زر بعنوان «Start Now»، اضغط عليه.رابعا: سيطلب منك AnyUnlock، توصيل جهازك الايفون أو الايباد بالكمبيوتر، بواسطة كابل USB، ولكن قبل ذلك، سيطلب منك تثبيت iTunes على الكمبيوتر.خامسا: بعد أن يتم إكتشاف برنامج iTunes على الكمبيوتر، ويتم توصيل الجهاز بالكمبيوتر، ضع جهاز iOS الخاص بك، في وضع DFU، وانتظر حتى تبدأ عملية كسر الحماية.سادسا: في غضون ثواني قليلة، ستتم عملية كسر الحماية، وسيظهر أمامك جميع المعلومات الخاصة بجهازك، وفي الأسفل زر «Bypass Now»، قم بالضغط عليه، لبدء تجاوز قفل تنشيط الايكلاودسابعا: وبعد ذلك انتظر حتى ينتهي برنامج AnyUnlock، من التجاوز بالنيابة عنك، وسيظهر لك نافذة تؤكد نجاح العملية، بعنوان iCloud Activation Lock is bypassed successfully، وبذلك تكون قد تمكنت من، تجاوز قفل تنشيط الايكلاود.