مدير وكالة ناسا : قرار التعاون مع الصين فى الفضاء يرجع لها

قال "بيل نيلسون" مدير وكالة ناسا فى مؤتمر فضاء دولى إن امكانية التعاون مع الصين فى الفضاء متروك للصين"، جاء ذلك عندما سُئل نيلسون عن إمكانات التعاون مع الصين خلال مؤتمر صحفي لرؤساء الوكالات في 18 سبتمبر، يوم افتتاح المؤتمر الدولي الثالث والسبعين للملاحة الفضائية "IAC"، وفقاً لموقع space.
وأضاف نيلسون: "يجب أن يكون هناك انفتاح، وهذا لم يحدث"، وأشار إلى أن الصين ووكالة ناسا نسقتا مؤخرًا قضايا مثل مدارات مركبة الفضاء المريخية، لكنه أضاف أن هناك نقصًا في الشفافية المطلوبة من الجانب الصيني.
وحددت وكالة ناسا والصين على وجه الخصوص بعض مناطق الهبوط المحتملة نفسها حول القطب الجنوبي للقمر لمهمتي Artemis 3 و Chang'e 7 المخطط لها، مما أثار التساؤل حول ما إذا كانت الوكالات ستنسق خططها وكيف سيعيد Artemis 3 رواد الفضاء إلى سطح القمر لأول مرة منذ عام 1972، حيث يستهدف الإطلاق في عام 2025 ؛ يتضمن Chang'e 7، الذي لم يتم تحديد موعد إطلاقه بعد، ومركبة مدارية ومركبة وعربة قمر صناعي وترحيل روبوت يمكنه القفز إلى الحفر للبحث عن المياه.
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