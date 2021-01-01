خلل غريب بـ آيفون 14 يتسبب في اهتزاز كاميرات تطبيقات منصات السوشيال ميديا..بعد طرحه بأيام..



آيفون 14 آيفون 14

ضجة واسعة حدثت منذ توافر آيفون 14 في البلاد بأسعار خيالية، لكن برغم إمكانياته الواسعة والدقيقة، أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بإبلاغ بعض المستخدمين الأوائل عن خلل غريب في العدسة الرئيسية للكاميرا الخلفية، حيث تهتز عند التقاط صورًا أو مقطع فيديو، ويصدر الاهتزاز صوتًا مزعجًا، وذلك في تطبيقات انستجرام وتيك توك وسناب شات.



أيفون 14 الجديد

وأكدت شركة آبل الآن في بيان أنها تعمل على إصلاح الخطأ، وستصدر تحديثًا للبرنامج الأسبوع المقبل لحل المشكلة.



وبحسب الصحيفة، فمن غير الواضح مدى انتشار المشكلة أو السبب الأساسي، حيث لا يبدو أنها تؤثر على تطبيق الكاميرا المدمج في هاتف آيفون.

قد يعجبك أيضا...

شارك العديد من مستخدمي iPhone 14 Pro، على تطبيق التغريدات القصيرة تويتر، تجاربهم معه بجانب طرح مقاطع فيديو لتوضيح المشكلة التي تواجههم.وكتب أحد مستخدمي آيفون 14 في تغريدة له: كنت أعاني من اهتزاز الكاميرا بشكل لا يمكن السيطرة عليه، خلال فتح تطبيق سناب شات، وكذلك فتح كاميرا انستجرام، ولكن لا أواجه أي مشكلة عند استخدام تطبيق الكاميرا العادية.شكاوى ضد آيفون 14وعبر آخر عن شكوته في تغريدة أخرى: حصلت على جهاز آيفون 14 برو الجديد، وكانت هزة الكاميرا به بشكل متقطع وواضح، حتى أنها تصدر صوتًا خلال التقاط الصورة في سناب شات، فيما أعرب آخر من مستخدمي آيفون: كانت الكاميرا تهتز كثيرًا وأحدثت ضوضاء ميكانيكية غريبة جدًا.وتظهر مقاطع الفيديو التي شاركها أصحاب آيفون، المستخدم وهو يفتح الكاميرا داخل تطبيق في آيفون 14 برو، ويرى صورة ضبابية على الشاشة، وتظهر العدسة الرئيسية على الجهاز وهي تهتز بشكل لا يمكن التحكم فيه، بالإضافة إلى حدوث ضوضاء.