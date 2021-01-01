تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro Max

أطلقت أبل أخيرًا سلسلة iPhone 14 التى طال انتظارها فى 7 سبتمبر فى حدث Far Out، وتتكون سلسلة iPhone 14 الجديدة بالكامل من أربعة أجهزة iPhone - iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، وفيما يلى نعرض أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro Max: iPhone 14 Plus الشاشة: بقياس 6.7 بوصة (2778 × 1284) OLED المعالج: A15 Bionic مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB دعم الشحن اللاسلكي: نعم. دعم الشحن السريع: نعم الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP نظام التشغيل: iOS 16 الوزن : 203 جراما البطارية: 4325 mAh iPhone 14 Pro Max

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