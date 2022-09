تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Plus iPhone 14 Plus

أطلقت أبل أخيرًا سلسلة iPhone 14 التى طال انتظارها فى 7 سبتمبر فى حدث Far Out، وتتكون سلسلة iPhone 14 الجديدة بالكامل من أربعة أجهزة iPhone - iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، وفيما يلى نعرض أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro Max: iPhone 14 Plus



الشاشة: بقياس 6.7 بوصة (2778 × 1284) OLED



المعالج: A15 Bionic مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB دعم الشحن اللاسلكي: نعم. دعم الشحن السريع: نعم الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP نظام التشغيل: iOS 16 الوزن : 203 جراما البطارية: 4325 mAh iPhone 14 Pro Max

الشاشة: بقياس 6.7-بوصة (1290 × 2796 ) OLEDالمعالج: Apple 16 Bionic مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB دعم الشحن اللاسلكي: نعم. دعم الشحن السريع: نعم الكاميرا الخلفية: ثلاثية 48 MP (OIS, PDAF)، و 12 MP (Telephoto, OIS, PDAF) و 12 MP (Urtla-wide, PDAF) الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP نظام التشغيل: iOS 16 الوزن : 240 جراما البطارية: 4323 mAh