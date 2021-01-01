تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro Max

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro Max

صورة الخبر: iPhone 14 Plus
iPhone 14 Plus

أطلقت أبل أخيرًا سلسلة iPhone 14 التى طال انتظارها فى 7 سبتمبر فى حدث Far Out، وتتكون سلسلة iPhone 14 الجديدة بالكامل من أربعة أجهزة iPhone - iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، وفيما يلى نعرض أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro Max: iPhone 14 Plus

الشاشة: بقياس 6.7 بوصة (2778 × 1284) OLED

المعالج: A15 Bionic مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB دعم الشحن اللاسلكي: نعم. دعم الشحن السريع: نعم الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP نظام التشغيل: iOS 16 الوزن : 203 جراما البطارية: 4325 mAh iPhone 14 Pro Max

الشاشة: بقياس 6.7-بوصة (1290 × 2796 ) OLED

المعالج: Apple 16 Bionic مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB دعم الشحن اللاسلكي: نعم. دعم الشحن السريع: نعم الكاميرا الخلفية: ثلاثية 48 MP (OIS, PDAF)، و 12 MP (Telephoto, OIS, PDAF) و 12 MP (Urtla-wide, PDAF) الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP نظام التشغيل: iOS 16 الوزن : 240 جراما البطارية: 4323 mAh

المصدر: السلطة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro Max

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
28761

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager