بقوة 1036 حصان مكلارين سبيد تيل تواجه بوجاتي شيرون في سباقات التسارع

المربع نت – مضت أربعة أعوام على انطلاق مكلارين سبيد تيل الجديدة، واحدة من أسرع وأقوى السيارات في تاريخ العلامة البريطانية، بتقنيات قادمة مباشرة من فورمولا 1، واكتفت مكلارين بصنع 106 نسخة فقط من السوبركار الحصرية.
وتواجه السيارة البريطانية منافسة شرسة جداً من أيقونة أوروبية أخرى، وهي بوجاتي شيرون، في سباقات التسارع بالفيديو المرفق .. كلاهما بسعر إجمالي يتعدى 8 مليون دولار (30 مليون ريال).
كلاهما حصل على طلاء أزرق جذاب، ولكن المواصفات الميكانيكية مختلفة تماماً، إذ تعتمد مكلارين سبيد تيل على محرك 4.0 لتر 8 سلندر توين تيربو هايبرد بقوة إجمالية 1036 حصان ونظام دفع خلفي.
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