بقوة 1036 حصان مكلارين سبيد تيل تواجه بوجاتي شيرون في سباقات التسارع



مكلارين سبيد تيل مكلارين سبيد تيل

المربع نت – مضت أربعة أعوام على انطلاق مكلارين سبيد تيل الجديدة، واحدة من أسرع وأقوى السيارات في تاريخ العلامة البريطانية، بتقنيات قادمة مباشرة من فورمولا 1، واكتفت مكلارين بصنع 106 نسخة فقط من السوبركار الحصرية.



وتواجه السيارة البريطانية منافسة شرسة جداً من أيقونة أوروبية أخرى، وهي بوجاتي شيرون، في سباقات التسارع بالفيديو المرفق .. كلاهما بسعر إجمالي يتعدى 8 مليون دولار (30 مليون ريال).



كلاهما حصل على طلاء أزرق جذاب، ولكن المواصفات الميكانيكية مختلفة تماماً، إذ تعتمد مكلارين سبيد تيل على محرك 4.0 لتر 8 سلندر توين تيربو هايبرد بقوة إجمالية 1036 حصان ونظام دفع خلفي.

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في المقابل، تعتمد بوجاتي شيرون على محرك 16 سلندر 8.0 لتر تيربو رباعي الشهير بقوة 1500 حصان ونظام دفع كلي، مقترن بناقل حركة مزدوج المقابض 7 سرعات.الفارق شاسع إذن لصالح شيرون، ولكن من الجدير بالذكر أن شيرون أثقل بحوالي 363 كيلومتر من مكلارين سبيد تيل.. وبلا شك سيلعب هذا الفارق الوزني دوراً مهماً في نتائج سباقات التسارع.