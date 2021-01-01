تسارع سباقات بين الأيقونات الألمانية: بي ام دبليو M5 CS وبورش باناميرا تيربو S



بي ام دبليو M5 CS بي ام دبليو M5 CS

المربع نت – في عالم سيارات السيدان عالية الأداء، لا شك في أن بي ام دبليو M5 CS تحتل مكانة خاصة جداً من ناحية الأداء ورشاقة التصميم ودقة التحكم في السيارة، وتواجه السيدان في الفيديو المرفق منافسة شرسة من أيقونة ألمانية أخرى، هي بورش باناميرا تيربو S.



وستحصل باناميرا تيربو S قريباً على تحديثات شاملة لعام 2024، ويحظى الموديل الحالي بمعدلات أداء متميزة جداً، وأثبتت نفسها بالفعل في سباقات التسارع المرفقة أمام الـ M5 CS.



لنقارن الأرقام سريعاً، إذ تعتمد M5 CS على محرك 4.4 لتر توين تيربو 8 سلندر بقوة 626 حصان وعزم دوران 750 نيوتن متر، وتزن السيارة حوالي 1825 كيلوجرام، وللمقارنة، تستخدم باناميرا تيربو S محرك 8 سلندر توين تيربو كذلك، ولكن بسعة أصغر 4.0 لتر، وقوة أقل قليلاً ولكن عزم أفضل بـ 820 نيوتن متر، كما أنها أثقل وزناً من M5 بحوالي 225 كيلوجرام.

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وتبدأ السباقات بين السيارتين الرياضيتين في الدقيقة 3:00 بالفيديو المرفق.