أسعار العملات فى مصر اليوم الأربعاء 21-9-2022



أسعار العملات أسعار العملات

شهدت أسعار العملات اليوم تأرجحًا في سعر الصرف داخل عدد من البنوك المختلفة في بداية تعاملات الأربعاء البنكية الصباحية، مستمرة في التباين بين الصعود والهبوط مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، ويرصد موقع جريدة المال متوسط سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية، وهم: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي»، وفقًا لما رصدته المواقع الرسمية للبنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية المذكورة في التقرير التالي.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.39 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.27 جنيه للشراء، و 5.30 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم: 19.31 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.13 جنيه للشراء، و 22.22 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.74 جنيه للشراء، و 63.00 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 5.15 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.سعر الدولار اليوم في البنوك المصريةالبنك العربي الإفريقي: 19.39 جنيه للشراء، 19.47 جنيه للبيع.بنك مصر: 19.39 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع.بنك المصرف المتحد: 19.41 جنيه للشراء، 19.47 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.البنك الأهلي المصري: 19.39 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع.سعر اليورو اليوم في البنوك المصريةبنك أبو ظبي الإسلامي: 19.44 جنيه للشراء، 19.56 جنيه للبيع.بنك مصر: 19.30 جنيه للشراء، 19.54 جنيه للبيع.بنك الإسكندرية: 19.3 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 19.30 جنيه للشراء، 19.54 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصريةبنك الكويت الوطني: 59.25 جنيه للشراء، 63.25 جنيه للبيع.بنك مصر: 60.60 جنيه للشراء، 63.03 جنيه للبيع.بنك أبو ظبي الأول: 60.15 جنيه للشراء، 63.02 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 60.58 جنيه للشراء، 63.03 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةبنك التعمير والإسكان: 5.13 جنيه للشراء، 5.17 جنيه للبيع.بنك مصر: 5.15 جنيه للشراء، 5.17 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي : 5.15 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع ، بحسب أسعار العملات .البنك الأهلي المصري: 5.15 جنيه للشراء، 5.17 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصريةبنك المصرف العربي الدولي: 5.27 جنيه للشراء، 5.30 جنيه للبيع.بنك مصر: 5.27 جنيه للشراء، و5.29 جنيه للبيع.البنك المصري الخليجي: 5.28 جنيه للشراء، 5.30 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.البنك الأهلي المصري: 5.27 جنيه للشراء، 5.29 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصريةبنك قناة السويس: 22.10 جنيه للشراء، 22.31 جنيه للبيع.بنك مصر: 22.07 جنيه للشراء، 22.28 جنيه للبيع.بنك البركة: 22.07 جنيه للشراء، 22.28 جنيه للبيعالبنك الأهلي المصري: 22.07 جنيه للشراء، 22.28 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.