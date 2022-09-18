مصلحة الجمار: زيادة حجم البضائع المفرج عنها خلال الأيام المقبلة

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صورة الخبر: الجمارك
الجمارك


أكد الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن حركة البضائع بالمواني تأثرت بالظروف العالمية مثل باقي الدول، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات دائمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء المالية والتجارة والجمارك والبنك المركزي لبحث الحلول، لافتاً إلى أنه تلاحظ خلال الاجتماعات وجود تأثير على البضائع الموجودة بالجمارك بما يكبد التجار خسائر كبيرة لظروف خارجة عن إرادته.

منح مهلة كافية للمستوردين لإنهاء الإجراءات
وأوضح «الغتوري»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هناك قرارات بمنح مهلة كافية للمستوردين لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي، التي تستمر حتى نهاية عام 2022، لافتا إلى أن الإجراءات تطمئن المستوردين، وتساعد في خروج بضائعهم من الجمارك.

القانون والإفراج الجمركي
وأشار الشحات الغتوري، إلى أن هناك بعض البضائع مكدسة في المواني، انتظارا للإفراج عنها لأسباب خارجة عن إرادة المستوردين منها توفير العملة الصعبة، موضحا أن القانون ينص على أن البضائع الموجودة في المواني تحال «للمهمل» بعد مرور فترة زمنية معينة، وجرى الاقتراح بأن توضع في مخازن فترة إضافية قبل إحالتها للمزاد ولكنه إجراء غير كافي، وهناك بشرة خير من البنك المركزي بزيادة في حجم البضائع المفرج عنها خلال الفترة المقبلة.

موافقة الوزير قبل إحالة البضائع للمزاد
وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أنه وجه بمنع إحالة أي بضائع إلى المهمل أو للمزاد وردت خلال 2022 إلا بعد العرض عليه للحصول على موافقة من الوزير، مشددا على أن قرار تحويل البضاعة إلى مهمل، يفقد المستورد مصداقيته عند المصدرين الأجانب، ويسبب خسارة المستورد، والقرار الجديد بمنح مهلة للمستورد يضمن حماية حقوقه.

المصدر: الوطن

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