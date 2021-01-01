رسميا طرح نسخة windows 11 في 190 دولة.. مميزات جديدة



windows 11 windows 11

طرحت شركة ميكروسوفت العالمية، أبرز إصدار لها المتمثل في Windows 11 داخل أكثر من 190 دولة، لذلك نرصد لكم كل التفاصيل المتعلقة بالنظام الجديد، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للشركة.



ومع إطلاق Windows 11 في العام الماضي، أصبح التعامل على الكمبيوتر أسهل وأسرع بفضل النسخة الجديدة، التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي بشكل رسمي على بعض الأجهزة، ما جعله أسرع وأسهل بالنسبة للمستخدم لإنجاز المهام التي تعتمد عليها في معظم الأحيان على أجهزة الكمبيوتر، قبل أن تطرح أمس الثلاثاء داخل 190 دولة بشكل رسمي.



تفاصيل جديدة عن Windows 11

وأكدت الشركة، أنها حرصت في أول تحديث رئيسي لنظام التشغيل Windows 11، على توفير هذه الأمور..

قد يعجبك أيضا...

- جعل استخدام الكمبيوتر أسهل وأكثر أمانًا للجميع.- تمكين الناس ليكونوا أكثر إنتاجية.- جعل ويندوز أفضل مكان للاتصال والإبداع واللعب.- توفير المزيد من الأمان والإدارة والمرونة في مكان العملمميزات Windows 11واجهة جديدة تشبه نظام Mac، حيث يتميز ويندوز 11، بتصميم يظهر بشكل زوايا مستديرة وظلال الباستيل، وقائمة ابدأ وشريط المهام في المنتصف.يمكنك الآن الوصول إلى عناصر واجهة المستخدم مباشرة من شريط المهام وتخصيصها لرؤية ما تريد.استخدام تطبيق Microsoft Teams، الخاص بمكالمات الفيديو والدردشات، وهو يشبه إلى حد ما تطبيق FaceTime من Apple.ستتمكن من الوصول إلى Teams من أنظمة ويندوز أوماك أوأندرويد أو iOS.يتوفر الويندوز الجديد على تقنية Xbox لأفضل الألعاب.سيسمح لك Windows 11 بإعداد أجهزة كمبيوتر سطح مكتب افتراضية بطريقة تشبه إلى حد كبير نظام MacOS، حيث يمكنك التبديل بين أجهزة كمبيوتر سطح مكتب متعددة للاستخدام الشخصي أو في العمل أو المدرسة أو الألعاب.