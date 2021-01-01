راكب يحاول تحطيم نافذة الطائرة في الجو..

شهد ركاب رحلة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية كانت في طريقها من بيشاور إلى دبي، موقفا غريبا، بعد أن استشاط أحد الركاب غضبا، وبدأ في ركل إحدى النوافذ، والتصرف بعدوانية مع الطاقم.
ووثق مقطع فيديو محاولة طاقم الطائرة التحدث مع الرجل لتهدئته، قبل أن يقوم بركل نافذة محاولا تحطيمها، خلال تحليق الطائرة في الجو.
وقام الرجل أيضا بلكم وركل المقاعد، مطالبا بإعادته إلى باكستان. كما قرر أن يصلي في ممر الطائرة، مما منع أفراد الطاقم من العبور.
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