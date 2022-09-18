سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022



سعر الذهب سعر الذهب

استهل سعر الذهب الأربعاء 21 سبتمبر في مصر تعاملات الصباح على الارتفاع الذي سجله في نهاية أمس الثلاثاء.



حركة أسعار الذهب في مصر



انخفضت أسعار الذهب الثلاثاء في مصر، 1.25 جنيه الذهب عيار 24، وتراجعت أسعار الذهب عيار 18، يوم الإثنين 95 قرشًا.



وتراجعت أسعار الذهب عيار 21 جنيهًا واحد، فيما تراجع الجنيه الذهب 8 جنيهات.

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أسعار الذهب الآن فى مصر (شراء)أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 1283.5 جنيه.أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 1123 جنيهًا .أسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 962.5 جنيه.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 750.8 جنيه.أسعار الذهب الآن في مصر (بيع)سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1280 جنيها.أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 1120 جنيهًا.أسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 960 جنيها.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 746.75 جنيه.أسعار الجنيه الذهب الآن في مصرسجلت أسعار الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة، بعد 8984 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.أسعار الذهب اليوم في الدول العربية:بدأت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الدول العربية، على الانخفاض الذي سجلته في نهاية يوم الثلاثاء.أسعار الذهب اليوم في السعوديةسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 200.74 ريال.أسعار جرام الذهب عيار 22 حوالي 184.01 ريال.أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 175.65 ريال.أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 150.56 ريال.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 117.10 ريال.سعر الذهب اليوم في الإماراتأسعار جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 196.46 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 22 إلى 180.09 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 171.90 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 18 حوالي 147.34 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 114.60 درهم.أسعار الذهب اليوم في الكويتأسعار الذهب اليوم عيار 24 نحو 16.52 دينارسعر الذهب عيار 22 نحو 15.14 دينار.سعر الذهب عيار 21 نحو 14.46 دينار.سعر الذهب عيار 18 نحو 12.39 دينار.سعر الذهب عيار 14 نحو 9.64 دينار.