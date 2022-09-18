ترتفع أسعار النفط وسط ترقب لتحركات أسعار الفائدة عالميًا

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أسعار النفط

صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتسترد بعض خسائرها في الجلسة السابقة، فيما تترقب الأسواق نتائج اجتماعات عدد من البنوك المركزية حول العالم التي من المرجح أن ترفع أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يلقي بظلال سلبية على الطلب.

تم تداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 84 دولاراً للبرميل، بعد أن أغلق على انخفاض بنسبة 2% أمس قرب أدنى مستوى في 8 أشهر يوم الثلاثاء، متأثراً بتوقعات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس اليوم الأربعاء.

وأسعار النفط الخام في طريقها لتسجيل أول خسارة ربع سنوية منذ أكثر من عامين حيث تلقي مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي بظلالها على توقعات الطلب على الطاقة.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر بنسبة 0.3% إلى 84.22 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 10:57 صباحاً في سنغافورة.

زاد خام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.4% إلى 90.98 دولارًا للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE.

المصدر: بوابه الاهرام

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