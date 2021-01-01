الأرصاد تحذر من ارتفاع مفاجئ في الحرارة

الأرصاد الجوية
كشفت الأرصاد عن طبيعة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة، اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبل.
يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. ومشمس على كافة الأنحاء.
ومائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.
وقالت الأرصاد أن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل بقيم تتراوح بين 1:2 درجة مئوية.
الأرصاد تكشف عن نشاط الرياح
كشفت الهيئة العامة للارصاد عن نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة من اليوم.
معدلات الرطوبة في ارتفاع
ترتفع معدلات الرطوبة خلال الفترة من الظهر وحتى العصر، وهي السبب الشعور بدرجات حرارة أعلى بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.
طقس مشمس
تتعرض البلاد أجواء مشمسة، مع رطوبة مرتفعة وقت الظهيرة.. لذا يجب البعد عن أشعة الشمس، وخاصة وقت الظهيرة.. مع الإكثار من تناول المشروبات الباردة، طوال أيام الأسبوع، وأثناء التواجد بالخارج.
درجات الحرارة الأربعاء
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31- المحسوسة 34
السواحل الشمالية العظمى 29- المحسوسة 33
جنوب سيناء العظمى 35- المحسوسة 38
شمال الصعيد العظمى 32- المحسوسة 34
درجات الحرارة الخميس
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32- المحسوسة 36
السواحل الشمالية العظمى 31- المحسوسة 33
جنوب سيناء العظمى 34- المحسوسة 37
شمال الصعيد العظمى 34- المحسوسة 36
درجات الحرارة الجمعة
القاهرة والوجه البحرى العظمى 33- المحسوسة 35
السواحل الشمالية العظمى 30- المحسوسة 33
جنوب سيناء العظمى 36- المحسوسة 39
شمال الصعيد العظمى 36- المحسوسة 38
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!