الأرصاد تحذر من ارتفاع مفاجئ في الحرارة



الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

كشفت الأرصاد عن طبيعة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة، اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبل.



يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. ومشمس على كافة الأنحاء.



ومائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.



وقالت الأرصاد أن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل بقيم تتراوح بين 1:2 درجة مئوية.

قد يعجبك أيضا...

الأرصاد تكشف عن نشاط الرياحكشفت الهيئة العامة للارصاد عن نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة من اليوم.معدلات الرطوبة في ارتفاعترتفع معدلات الرطوبة خلال الفترة من الظهر وحتى العصر، وهي السبب الشعور بدرجات حرارة أعلى بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.طقس مشمستتعرض البلاد أجواء مشمسة، مع رطوبة مرتفعة وقت الظهيرة.. لذا يجب البعد عن أشعة الشمس، وخاصة وقت الظهيرة.. مع الإكثار من تناول المشروبات الباردة، طوال أيام الأسبوع، وأثناء التواجد بالخارج.درجات الحرارة الأربعاءالقاهرة والوجه البحرى العظمى 31- المحسوسة 34السواحل الشمالية العظمى 29- المحسوسة 33جنوب سيناء العظمى 35- المحسوسة 38شمال الصعيد العظمى 32- المحسوسة 34درجات الحرارة الخميسالقاهرة والوجه البحرى العظمى 32- المحسوسة 36السواحل الشمالية العظمى 31- المحسوسة 33جنوب سيناء العظمى 34- المحسوسة 37شمال الصعيد العظمى 34- المحسوسة 36درجات الحرارة الجمعةالقاهرة والوجه البحرى العظمى 33- المحسوسة 35السواحل الشمالية العظمى 30- المحسوسة 33جنوب سيناء العظمى 36- المحسوسة 39شمال الصعيد العظمى 36- المحسوسة 38