بسبب استدعاء الدوليين .. أمير مرتضى : لم يحدث أي تنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب مصر



أمير مرتضى أمير مرتضى



أكد أمير مرتضى منصور ، المشرف على كرة القدم بنادي الزمالك ، أنه لم يحدث أي تنسيق بين الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا والقلعة البيضاء بشأن استدعاء الدوليين خلال معسكر الفراعنة الحالي.



وقال أمير مرتضى عبر قناة (الزمالك) إن هناك حالة من الاستياء داخل الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا بشأن ما حدث من استدعاء اللاعبين لمعسكر منتخب مصر وحرمان الفريق من جهود لاعبيه في مباراة الإياب ضد إيليكت التشادي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل.



وأشار إلى أن الموعد القديم لمباراة الزمالك وإيليكت في جولة الذهاب كان سيتعارض مع موعد لقاء الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل موضحاً أن المباراة تم تأجيلها وستقام جولة الإياب إلى فترة التوقف الدولي.

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وأضاف:" تخيلنا في البداية أن منتخب مصر سيعفي لاعبي الزمالك الدوليين من المعسكر خاصة أن الزمالك حاول إقامة اللقاءين في القاهرة ولكن الفريق التشادي رفض الأمر".وأكد أن الاتحاد المصري لم يقدم أي خطابات رسمية لاستدعاء اللاعبين الدوليين المنضمين لمعسكر المنتخب الأول أو الأولمبي موضحاً أن الجهاز الفني فوجئ بغياب اللاعبين عن مران الفريق بسبب تواجدهم في معسكر المنتخب.وتابع:" أحد إداريي المنتخب أبلغ اللاعبين بموعد التجمع للانضمام لمعسكر المنتخب ، وعلمنا باستدعاء الرباعي أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح وإمام عاشور لقائمة المنتخب من مواقع التواصل الاجتماعي".وكشف أمير مرتضى عن إرسال خطاب مساء اليوم الثلاثاء إلى الاتحاد المصري يشرح خلاله الوضع الحالي بالكامل وحاجة الزمالك للاعبيه الدوليين في مباراة إيليكت.وتابع:" سنخوض مباراة رسمية ومهمة ولا نملك سوى 14 لاعباً وبينهم 3 حراس مرمى وهو ما يضع الزمالك في ورطة حقيقية أمام إيليكت في جولة الإياب ، وشرحت هذه الأزمة مبكراً لمسؤولي الاتحاد المصري أثناء تواجدهم في قطر على هامش لقاء سوبر لوسيل".وواصل أمير مرتضى:" انضم 4 لاعبين لمنتخب مصر الأول ومحمد طارق للمنتخب الأولمبي بخلاف عدم قيد الصفقات الجديدة وانضمام سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لمنتخب تونس".ترك الدوليين.. وخطاب اتحاد الكرةوأكد أنه فوجئ بإرسال الاتحاد المصري اليوم الثلاثاء خطاب لاستدعاء اللاعبين الأربعة للمنتخب الأول وذلك بعد وصول خطاب من الزمالك لشرح الأزمة.وتابع:" لا أعلم سبب تصدير أزمة بالنسبة للزمالك قبل مباراة مهمة ، وليس معنى أننا فزنا في لقاء الذهاب بنتيجة 2-0 في الكاميرون أن الفريق في نزهة في جولة الإياب".وزاد أمير مرتضى:" نبيل عماد دونجا وعمر جابر الذين انضما حديثاً للزمالك تعرضا للإصابة بمعسكر المنتخب ، وللأسف قيل لي من أحد المسؤولين أنه يشعر بما يعاني منه الزمالك ولكن لو ترك الدوليين للفريق الأبيض سيتحدث فريق آخر في الإعلام عن هذه الواقعة".وأكد أن مدير منتخب مصر محمد غرابة لم يتواصل مع الزمالك بشأن لاعبيه الدوليين موضحاً أن الزمالك لم يتحدث عن آلية تأهل الفرق المشاركة بالبطولات القارية وتركيز الجميع داخل الملعب.وأشار إلى أن الاتحاد المصري عليه حل الأزمة وترك اللاعبين الدوليين للزمالك لخوض مباراة إيليكت.وأتم قائلاً:" فيريرا في حالة استياء عارمة بسبب عدم التنسيق مع الزمالك وعدم إخطار النادي بشكل رسمي باستدعاء اللاعبين".