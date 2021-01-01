الاتحاد المنستيري يعلن موعد مبارأة الذهاب أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا



الاتحاد المنستيري الاتحاد المنستيري



كشف طارق الصيادي المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد المنستيري التونسي عن موعد مباراة الذهاب أمام الأهلي المصري، المنتظر أن يخوضها الفريقان في دور 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.



وقال الصيادي لكووورة مساء اليوم الثلاثاء أن الاتحاد المنستيري استقر على مواجهة الأهلي في يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت تونس.



وأشار الصيادي إلى أن ناديه أبلغ الكاف بموعد مباراة الذهاب، وتم اعتمادها بشكل رسمي.



وأوضح الصيادي أن اللقاء سيقام على ملعب مصطفى بن جنات في المنستير، مبينا "إقامة اللقاء عصرا يرجع لعدم إصلاح إضاءة الملعب".



يذكر أن مواجهة الإياب في القاهرة ستقام أحد أيام 14 أو 15 أو 16 من شهر أكتوبر المقبل.



ويشارك الاتحاد المنستيري للمرة الأولى في تاريخه بدوري أبطال أفريقيا، بعدما احتل وصافة مجموعة التتويج باللقب، في الدوري التونسي الممتاز، بالموسم الماضي.



وتأهل الفريق التونسي لدور 32 بعدما تخطى عقبة الجيش الرواندي، إذ فاز على الأخير بمجموع المباراتين (3-1).

