بسبب الزمالك وبيراميدز .. كواليس خناقة سيد عبدالحفيظ مع صلاح محسن

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صورة الخبر: صلاح محسن
صلاح محسن



كشف الإعلامي محمد شبانة، أن صلاح محسن لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي دخل في صدام مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ، بعد قرار وضعه على قائمة الانتظار في الفترة الأخيرة بعد أن نشبت مشادة كلامية حادة بين اللاعب ومدير الكرة.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، للاعب طلب منحه الاستغناء الخاص به، لرغبته في الرحيل مجانا واختيار وجهته المقبلة رافضاً تماماً الرحيل علي سبيل الإعارة أو الدخول في صفقات تبادلية.

وأضاف شبانة، مدير الكرة وقع غرامة علي اللاعب والذي رفض الالتزام باليوم الكامل في الفريق لرغبته بالرحيل وعدم التعامل مع القرار كموظف ويكتفي بالمران من أجل الانضمام لأي فريق قبل غلق باب القيد.

وأتم شبانة،عبدالحفيظ قرر معاقبة اللاعب ب200 ألف جنيه بعد لغة تهديداته بفسخ العقد واللعب للزمالك أو بيراميدز خاصة أنه متسمك بموقفه الرافض بالمبادلة.

المصدر: elbalad

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