بسبب الزمالك وبيراميدز .. كواليس خناقة سيد عبدالحفيظ مع صلاح محسن

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن صلاح محسن لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي دخل في صدام مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ، بعد قرار وضعه على قائمة الانتظار في الفترة الأخيرة بعد أن نشبت مشادة كلامية حادة بين اللاعب ومدير الكرة.
وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، للاعب طلب منحه الاستغناء الخاص به، لرغبته في الرحيل مجانا واختيار وجهته المقبلة رافضاً تماماً الرحيل علي سبيل الإعارة أو الدخول في صفقات تبادلية.
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