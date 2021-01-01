أزياء الخريف مستوحاة من موضة الثمانينيات.. رقيقة وجذابة



أزياء الخريف أزياء الخريف

"الزمن بيعيد نفسه" هذه الجملة لا تنطبق على المواقف فقط، بل أصبحت مؤخرًا تنطبق على أسلوب الحياة المعيشية والتعاملات وأخيرًا اتجاهات الملابس، من وقت لأخر قد تعود موضة قديمة للبعث من جديد سواء ديكورات أو مكياج والأكثر في الملابس وخاصة موضة الثمانينيات، التى تميزت بالملابس اللامعة، والمزينة والطرزة والمنقوشة بشكل واضح، لذلك يستعرض "اليوم السابع" أبرز تريندات أزياء 2022 خريف مستوحاة من اتجاهات الموضة فترة الثمانينات وفقاً لموقع "stylecraze" كما يلي:



الفستان الأسود والجاكت الجلد

الجاكت الجلد اللامع بألوانه المختلفة كانت موضة قديمة، عادت هذه الموضة القديمة من جديد، حيث بدأت الفتيات بالظهور بالفستان الأسود من الشتاء الماضي، والملحق به الجاكت اللامع، مضاف إليه المكياج الأسود، وذلك وفقًا للموضة التابعة لفرق الهيب هوب في الثمانينيات، وهذه الموضة مستمرة حتى الشتاء القادم.



الألوان النيون

كانت الفتيات في فترة الثمانينات يرتدين الملابس ذات الألوان الفسفورية في المناسبات الليلة والسهرات، ولكن في عام 2022 ظهرت الألوان الفاقعة والقوية مثل الأخضر والأصفر والبرتقالي ترتديه الفتيات في واضح النهار، على الرغم من أنه قبل أن ينتشر على السوشيال ميديا، كان من الصعب أن نرتديه سواء نهاراً أو ليلاً، ولكنه موضة قوية لـ خريف 2022 ومستمرة حتى الشتاء.

حتى مظهرهن الرياضي لم يكن خفيًا أبدًا، حيث كانت القمصان الضخمة البراقة وشورتات الجري شائعة جدًا في ذلك الوقت، والأن بدأت الماركات العالمية في وضع التيشرتات الفضفاضة على المانيكان بالإضافة إلى الشورت القصير، فعودة موضة "الأوفر سايز" قوية في خريف وشتاء 2022.

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البنطلون "الهاي ويست"عرف بنطلون "الهاي ويست" كموضة قوية في الثمانينات، فالفتاة ترتدي البناطيل القماش ذات الوسط المرتفع لتحصل على مظهر أنيق وممشوق، وهذا ما بدأ في الظهور في السنوات القليلة الماضية حيث اشتهرت البناطيل الجينز الهاي ويست.