كيف تستقبالي فصل الخريف بدون أتربة في منزلك



أتربة في منزلك أتربة في منزلك

الاستعداد لفصل الخريف شيء مهم جدًا، فهو ليس فقط تبديل ملابس، أو تغير الفرش والستائر فقط، بل هناك الكثير من التغيرات التي يجب تبديلها في المنزل وخاصة إذا كان هناك أطفال في المنزل، وذلك لأنه بداية أو استعداد لفصل الشتاء الذي يكثر فيه بعض الأمراض التنفسية وظهورالأتربة بشكل ملحوظ في أركان منزلك بالرغم من التنظيف المستمر، لذا يستعرض "اليوم السابع" بعض من الخطوات التي يجب عليك البدء بها للاستعداد لأستقبال فصل الخريف وفقًا لموقع "housebeautiful" كما يلي:



تنظيف المنزل بعمق

يعتبر فصل الخريف هو الوقت المثالي لتنظيف عميق، وذلك للتخلص من الأتربة الموجودة في مجرى الشبابيك، وخارج النوافذ، وغبار المناطق التي عادة ما تُنسى مثل أغطية المصابيح وأعلى الخزائن والأرفف. ابدأ بغرفة المعيشة وشق طريقك حول المنزل. بمجرد أن تبدأ في المطبخ، لا تنسى تنظيف الثلاجة وخاصة جلدة الأبواب، مع تغليف الشباك إذا كان شيش خشبي بالمشمع لتجنب دخول أتربة الخريف.



تنظيف المنور والبلكونات الجانبية

إذا كان في منزلك ما يسمى بالمنور أو مكان لتخزين الأثاث القديم وغيره أو بلكونات جانبية مهملة وغير مستعملة قد يتراكم الاتربة والقمامة فيا طوال الوقت وهذا ما يتسبب في أن القليل من هواء الخريف يزيح هذه الأتربة، وتخخلها المنزل ويتسبب في أثار سلبية لبعض الأفراد من الأسرة وخاصة الأطفال، لذلك يجب تنظيفها جيدًا.

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إزالة الفوضى وتبسيط مساحة المعيشة الخاصة بكتبرعي بالأثاث غير المرغوب فيه والأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية التالفة والتي لم تعدي تستخدميها، بالإضافة إلى الملابس والأحذية للجمعيات الخيرية، واحصلي على إخلاء جيد لخزائن مطبخك، يجب أن ينتهي بك الأمر مع منزل منظم ونظيف، مما يمنحك مساحة أكبر للاستمتاع بالأجواء الهادئة والمريحة التي يجلبها موسم الخريف.تغيير الأغطية ومفرش سرير جديداختاري المفروشات الناعمة ذات الطابع الخريفي أو ألوانًا أكثر إشراقًا لتعويض الشعور بالرحة في المظهر الخارجي، وبدلاً من شراء وسائد جديدة، فقط قومي بشراء بعض من أغطية الوسائد حتى تتمكن من تغيير المظهر بسهولة بتكلفة قليلة جدًا، فإحدى أسرع الطرق لإضفاء هذا الشعور الدافئ والمريح الذي نتوق إليه جميعًا خلال الأشهر الباردة، هو إضافة طبقات من المفروشات الناعمة إلى منازلنا.