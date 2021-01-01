تواجه الشيخوخة وتقلل التوتر .. أسهل طريقة لعمل مساج لبشرتك فى المنزل



لعمل مساج لبشرتك فى المنزل لعمل مساج لبشرتك فى المنزل

كل سيدة تحرص على جعل نفسها في أفضل حال سواء العناية بشعرها والاهتمام به، والعناية ببشرتها، واختيار مكياج مناسب لها، وأزياء تجعلها تبدو أنيقة وراقية، ولكن بعيد عن تلك العناية يوجد تدليك الوجه الذى لا يحظى بتقدير كما يستحق، برغم أنه هام لجعل البشرة تمتص بشكل أفضل، ويحفز تدفق الدم، ويجدد الخلايا، ويريح العضلات تحت الجلد ويقلل من التوتر، الذى قد يؤدى إلى ظهور التجاعيد في منطقة الفك والرقبة، ويوجد طرق سهلة لعمل مساج للبشرة في المنزل لجعل الوجه مشرق ونضر دون دفع تكلفة كبيرة في صالونات التجميل، وفقاً لموقع مجلة "marieclaire".



الخطوة الأولى (ابدأي بحركة متعرجة عبر الجبهة)

يمكن فعل هذه الطريق عند تنظيف الوجه بالغسول مساء، يمكن استخدام ضغط لطيف، ويمكن الحصول على تأثير شد عن طريق الأصابع الوسطى والرابع، والسير بحركة متعرجة من اليسار إلى اليمين، عبر الجبهة، وهذا الفعل سيؤدى إلى تحرير العضلة الأمامية، التي تغطى جزء من الجبهة والجمجمة، مما يساعد على رفع الحاجبين وجعل الأجزاء العلوية من الوجه مرتاحة.



الخطوة الثانية رفع الحواجب

يمكن استخدام قدر كبير من الضغط بالإصبع الأوسط مع القيام بالتمرير لأعلى، في تجويف العين، عبر الحواجب ثم تحريرها عند الوصول إلى الجزء الخارجي من العين، من الممكن مسح تحت العينين لكن بدون الضغط عل الجلد الرقيق، يمكن فعل ذلك حوالى 6 مرات، فهو مسكن أكثر من رائع للتوتر.

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الخطوة الثالثة (الضغط على الجزء السفلى من الوجه)هذه الخطوة تقوم باستخدام أصابع الإبهام، مما يصنع حركة شفط من الذقن، عبر خط الفك، وصولاً إلى الأذنين، مما يعطى تأثير شد للجزء السفلى من الوجه، ويحفز الدورة الدموية، ويساعد في التصريف اللمفاوى، ويمكن القيام بـ 6 حركات على طول خط الفك، و 6 حركات من زوايا الفم حتى الأذن.الخطوة الرابعة (مسح أسفل العنق)يمكن القيام بـ6 حركات ماسحة من جانب إلى آخر، مع العمل على طول الرقبة، مما يساعد على تنقية الجلد والتخلص من أي انتفاخ في الفك، وتحسين الجزء السفلى من الوجه، وهذه الطريقة من التدليك مريحة.