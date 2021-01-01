يجعل أصابعك جميلة وجذابة .. خطوات لوضع طلاء الأظافر

قد تشعر بعض الفتيات بالملل عند وضع طلاء الأظافر لها وتجده غير جيد وغير لائق على يدها، ما يجعلها تشعر بالخجل الشديد لأنها ليست متمكنة من وضع الطلاء. ويوجد عدة طرق تمكن الفتاة من وضع الطلاء تجعلها جميلة بشكل مثالي، وفقاً لموقع"beautybay".
الخطوة الأولى
يجب عند التفكير بطلاء الأظافر، فإن الخطوة الأولى هي قصه وبرده، بشكل ملائم باستخدام مبرد أظافر، يبدو الشكل الدائري جميل على أظافرالفتاة القصير، ولكن إذا كانت الفتاة تمتلك أظافر أطول فلا يجب أن تتردد في جعله مربع أو دائري أو مزج بين الأسلوبين، ويجب تجنب الحركات ذهاباً وإياباً لأن هذه الحركة تساعد على إتلاف الأظافر.
الخطوة الثانية
وضع طبقة أساسية على الأظافر مما يعطيها سطح أملس للطلاء حتى يلتصق به بسهول، ويجعل الطلاء يدوم أطول فترة ويساعد على حماية الأظافر من البقع ويجب ترك الطبقة الأساسية أن تجف تماماً.
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