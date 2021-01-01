يجعل أصابعك جميلة وجذابة .. خطوات لوضع طلاء الأظافر



طلاء الأظافر طلاء الأظافر

قد تشعر بعض الفتيات بالملل عند وضع طلاء الأظافر لها وتجده غير جيد وغير لائق على يدها، ما يجعلها تشعر بالخجل الشديد لأنها ليست متمكنة من وضع الطلاء. ويوجد عدة طرق تمكن الفتاة من وضع الطلاء تجعلها جميلة بشكل مثالي، وفقاً لموقع"beautybay".



الخطوة الأولى

يجب عند التفكير بطلاء الأظافر، فإن الخطوة الأولى هي قصه وبرده، بشكل ملائم باستخدام مبرد أظافر، يبدو الشكل الدائري جميل على أظافرالفتاة القصير، ولكن إذا كانت الفتاة تمتلك أظافر أطول فلا يجب أن تتردد في جعله مربع أو دائري أو مزج بين الأسلوبين، ويجب تجنب الحركات ذهاباً وإياباً لأن هذه الحركة تساعد على إتلاف الأظافر.



الخطوة الثانية

وضع طبقة أساسية على الأظافر مما يعطيها سطح أملس للطلاء حتى يلتصق به بسهول، ويجعل الطلاء يدوم أطول فترة ويساعد على حماية الأظافر من البقع ويجب ترك الطبقة الأساسية أن تجف تماماً.

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الخطوة الثالثةيجب عند وضع الطلاء أن يتم باستخدام الفرشاة المرفقة للطلاء، والضغط عليه لتشكيل خط أنيق للغاية عد الطرف، يوضع في قاعدة الخطوط الثلاثة، خط واحد للوسط، وخط على كلا الجانبين، ويجب الحرص على تغطية حافة الأظافر للحصول على مظهر نظيف وأنيق، ويجعل الطلاء يدوم لفترة طويلة.الخطوة الرابعةيمكن وضع طبقة ثانية من طلاء الأظافر ولكن يجب أن يوضع في طبقات رقيقة حتى يسهل جفافه، وتجنب أي فوضى، إذا فسد الطلاء يمكن غمس قطعة قطنة في مزيل طلاء الأظافر وإزالته برفق، وعندما تجف يكون من السهل إزالة الطلاء وهو جاف، وأقل عرضة للتلف بطريق الخطأ.الخطوة الخامسةيمكن وضع طبقة ملمع لطلاء أظافر سريعة مما يجعلها تحافظ على اللون ويمنع التقطيع ويضيف لمعان إضافي للأظافر.الخطوة السادسةيجب وضع زيت البشرة على الأظافر بعد الانتهاء من الطلاء للمحافظة على ترطيب الأظافر وصحتها واستخدام الزيت يساعد البشرة على جعل طلاء الأظافر لفترة طويلة.