إزاى تخلى طفلك يحب المذاكرة؟

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طفلك يحب المذاكرة


لا يحبذ بعض الأطفال الذهاب إلى المدرسة وذلك لأنهم لا يفضلون الطريقة التقليدية التي يتبعها أبائهم عند مساعدتهم على المذاكرة، ويصبح تحصيلهم الدراسى قليل، وهذه المشكلة يمكن حلها من خلال اتباع عدة نصائح نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " oxfordlearning ".



نصائح لتحفيز الطفل على المذاكرة

اعرفى ليه مش بيحب يذاكر؟

يجب على الأم أن تكتشف مع بداية العام الدراسى الأسباب المختلفة التي دفعت طفلها للهروب من المذاكرة والإمتناع عن إكمال الواجب المنزلى والذى يمكن أن يكمن في سوء فهم الطالب للمادة، أو عدم فهمه من أسلوب المعلم في الشرح أو حتى شعوره بالقلق من المدرسة أو عدم تمتعه بكمية كافية من الثقة بالنفس.



ساعديه على المذاكرة

يجب على الأم أن تشجع طفلها على المذاكرة من خلال اختيار غرفة هادئة للطفل، مع تقديم الطعام والشراب المفضل له ويستحسن أن يتناول الكثير من الماء حتى يشعر بالحيوية والنشاط، وتحضير الأدوات المدرسية مع تحضير جدول زمنى يساعد الأم على مراجعة الدروس المختلفة .



عمل خطة دراسية

يجب على الأم أن تساعد طفلها من خلال تحديد خطة دراسية قوية مدون فيها عدد الساعات الكافية لمذاكرة كل مادة دراسية، وإكمال الواجب المنزلى، مع حصول الطفل على قسط من الراحة بين فترة وأخرى.
حددى مكافأة
يفضل أيضاً أن تكافىء الأم طفلها على مذاكرته لدروسه سواء بإعطائه قطعة حلوى أو مشاهدة التلفزيون لوقت معين.



ادعمى طفلك
يجب على الأم أن تدعم طفلها من خلال التواصل معه طوال الوقت ومساعدته على تجاوز الصعوبات التي تواجهه أثناء المذاكرة مع تنمية ثقته بنفسه.

المصدر: موقع " oxfordlearning "

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