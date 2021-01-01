إزاى تخلى طفلك يحب المذاكرة؟

لا يحبذ بعض الأطفال الذهاب إلى المدرسة وذلك لأنهم لا يفضلون الطريقة التقليدية التي يتبعها أبائهم عند مساعدتهم على المذاكرة، ويصبح تحصيلهم الدراسى قليل، وهذه المشكلة يمكن حلها من خلال اتباع عدة نصائح نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " oxfordlearning ".
نصائح لتحفيز الطفل على المذاكرة
اعرفى ليه مش بيحب يذاكر؟
يجب على الأم أن تكتشف مع بداية العام الدراسى الأسباب المختلفة التي دفعت طفلها للهروب من المذاكرة والإمتناع عن إكمال الواجب المنزلى والذى يمكن أن يكمن في سوء فهم الطالب للمادة، أو عدم فهمه من أسلوب المعلم في الشرح أو حتى شعوره بالقلق من المدرسة أو عدم تمتعه بكمية كافية من الثقة بالنفس.
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