فتح باب القبول المباشر للطلاب بجامعة حلوان الأهلية



جامعة حلوان الأهلية جامعة حلوان الأهلية



أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن فتح باب القبول المباشر بالجامعة "بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان" لطلاب الثانوية العامة للبرامج المتاحة، وطبقا للحد الأدنى.



ويكون التقدم لكلية الهندسة برنامج العمارة بحد أدنى 279 علمى رياضة، وكلية الفنون والفنون التطبيقية برنامج التصميم الداخلى، برنامج الرسوم المتحركة حد أدنى علمى علوم 291، وعلمى رياضة 300 درجة.



ويتم قبول طلبات الطلاب للتقدم للالتحاق بجامعة حلوان الأهلية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 حتى يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022.



وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس جامعة حلوان أن جامعة حلوان الأهلية تطبق تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة لتجهيز خريجين قادرين على التنافس محليًا ودوليًا ليكونوا قادة المستقبل.



تعد جامعة حلوان الأهلية، من الجامعات الذكية للجيل الرابع لتلبية احتياجات سوق العمل من الخريجين الجدد والمؤهلين بالقدرات المعرفية والتقنية الحديثة محليا وإقليميا ودوليا.

