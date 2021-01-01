أستاذ الطب النفسي يجيب .. كيف تتواصل بشكل أفضل مع شخص لا تحبه ؟



تتواصل مع شخص لا تحبه تتواصل مع شخص لا تحبه





أثناء تقدمك في الحياة ، سيتعين عليك التفاعل مع الكثير من الأشخاص الذين قد لا تعجبهم بالضرورة ، من الزملاء وزملاء الدراسة إلى زملاء السكن وأفراد الأسرة مفتاح الحفاظ على حياة متقدمة يكمن في التواصل الجيد .



حاول استخدام نصائح الاتصال المعتمدة التالية من قبل الخبراء ، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

قد يعجبك أيضا...

1. القيادة مع التعاطفيقول الدكتور جيل سالتز ، أستاذ الطب النفسي المساعد في مستشفى نيويورك برسبيتيريان ، بكلية طب ويل كورنيل: "غالبًا ما يأتي كره شخص ما من عدم فهم من أين يأتي هذا الشخص" .يوصي سالتز بوضع نفسك مكان الشخص الآخر قد لا تحبهم كثيرًا ، لكن لا يزال من المفيد التفكير في مشاعرهم لاكتساب نظرة ثاقبة يحتمل أن تكون مفيدة حول سبب تصرفهم بطريقة معينة.على سبيل المثال ، ربما تسأل زميلك في الفصل لماذا لم يكملوا نصيبهم من العمل في مشروع جماعي إذا قالوا إنهم لم يفهموا التوجيهات ولكنهم كانوا خائفين جدًا من قول ذلك ، فيمكنك التعاطف مع تجربتهم من خلال تذكر وقت في حياتك شعرت فيه بعدم اليقين بشأن شيء ما ولكنك لم تعرف كيف تطلب المساعدة.ملاحظة: النظر في منظور شخص لا تحبه قد يكون له تأثير إضافي: فقد يساعد في إضفاء الطابع الإنساني عليه ، وقد لا تحبه كثيرًا.2. ممارسة الاستماع النشط والتأملمن السهل أن تسيء تفسير شخص ما وتضع كلماته بشكل سلبي عندما لا تحبه بشكل خاص. لهذا السبب ينصح سالتز باستخدام تقنيات الاستماع النشط والاستماع الانعكاسي للتأكد من حصولك على معلومات دقيقة يتضمن الاستماع الفعال منحهم انتباهك الكامل وبذل جهد صادق لاستيعاب ما يقولونه يستلزم الاستماع التأملي عكس ما قالوه لتوضيح أفكارهم ومشاعرهم وتأكيد فهمك لذا ، في المرة القادمة التي يشتكي فيها زميل في العمل من الطريقة التي تدير بها اجتماعًا ، قد تقول ، "سمعت أنك لم تشعر بأنني أشركك بما يكفي في ذلك الاجتماع هل هذا صحيح؟ يسمح ذلك لزميلك إما بتأكيد هذا البيان أو تصحيح أي مفاهيم خاطئة من جانبك ولكنه قد يفتح أيضًا الباب لمزيد من التواصل الفعال وعلاقة عمل أفضل.3. أعطهم فائدة الشكمن المفيد إعطاء الناس فائدة الشك بدلاً من وضع افتراضات حول سبب تصرفهم بطريقة معينة ، وفقًا لكارا نصور ، مستشارة مهنية مرخصة في الممارسة الخاصة وجدت دراسة أُجريت عام 2021 فائدة رئيسية واحدة لهذا النهج: الأشخاص الذين منحوا الآخرين فائدة الشك في جميع الأوقات أو بعضًا منهم كانوا أسعد من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.4. خذ وقتا مستقطعامن الصعب إجراء محادثة مثمرة مع شخص ما عندما تشعر بالغضب أو الإحباط إذا كنت تكرههم ، فمن المرجح أن تلجأ إلى إثارة انتباهك أو رفع صوتك أو أي ردود أخرى يمكن أن تزيد الأمور سوءًا.لهذا السبب تقترح لاريسا هاوس ، أخصائية اجتماعية سريرية مرخصة في عيادة خاصة ، انتظار التحدث حتى تشعر بـ "الحياد" العاطفي عندما تبدأ محادثة مع رئيس غير عادل في الاحتدام ، على سبيل المثال ، يمكنك محاولة الضغط على إيقاف مؤقت بالسؤال ، "هل سيكون من الجيد إعادة النظر في هذا في غضون ساعة؟"يوصي House باستخدام تقنيات التأريض مثل تمارين التنفس أو التصورات المهدئة للعودة إلى حالة الحياد العاطفي قبل إعادة الانخراط.5. حاول إيجاد أرضية مشتركةعند التعامل مع أشخاص لا تهتم بهم بشكل خاص، ينصح دافين بالتركيز على الأشياء المشتركة بينكما بدلاً من كل الأشياء التي تفرقك.حتى لو تمكنت من العثور على شيء واحد فقط يربطك شغف مشترك بكرة السلة أو شخص تهتم به فهذا يكفي لبناء جسر وتخفيف بعض التوتر، كما يقول دافين.