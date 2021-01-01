تفاصيل .. الطماطم البنفسجية تحمي من السرطان

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صورة الخبر: الطماطم البنفسجية
الطماطم البنفسجية


تعد الطماطم البنفسجية أحد الأنواع المعدلة الجينية من الطماطم الحمراء وتغيير لونها للبنفسجي الداكن ليس مجرد تجديد للشكل بل زيادة قيمتها الغذائية وفوائدها الصحية.

وتعددت الأبحاث عن الطماطم البنفسجية التي أوجدت أدلة تؤكد قدرتها على محاربة السرطان.

وفى هذا التقرير نكشف المزيد من المعلومات عن الطماطم البنفسجية التى وردت فى الأبحاث و التقارير العلمية .

وأكدت دراسة بريطانية أن الطماطم البنفسجية تزيد نسبة الأنثوسيانين فى الجسم وهو أحد مضادات الأكسدة المقاومة لمرض السرطان.

الطماطم الحمراء تحتوى على مواد تحمى من السرطان لكن المواد الموجودة فى الطماطم البنفسجية ذات تأثير أقوى بكثير فى منع السرطان.

الطماطم البنفسجية لا تتلف بسرعة مقارنة بالطماطم الحمراء وتظل جيدة لفترة أطول وهذا الأمر مفيد من الناحية الاقتصادية.

الطماطم البنفسجية لا تقلل احتمالات الإصابة بمرض السرطان فقط، بل تساعد فى الوقاية من أمراض عديدة خاصة القلب والجهاز العصبي وهذا بفضل احتوائها من مادة الانثوسيانين وهى نفس المادة المفيدة فى التوت.

المصدر: elbalad

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