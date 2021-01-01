خبير تغذية ينصح السيدات باستخدام 3 زيوت فقط في الطعام

إذا كنت قلقًة بشأن صحة القلب أو تعتني بشخص مصاب بمرض في القلب، فمن الضروري اختيار الأطعمة الصحية للقلب، حتى أثناء اختيار زيوت الطهي، يجب أن تكوني على دراية جيدة بالمكونات الضارة الموجودة في زيوت معينة.
تلجأ أغلب النساء وربات المنزل إلى الطهى بأي نوع من أنواع الزيوت ولا تعلم مدى خطورة بعض الزيوت التى تتكون من زيت النخيل وغيره من مواد مسرطنة.
نصح الدكتور أحمد صبرى استشاري السمنة والتغذية العلاجية عبر صدى البلد، بتناول ثلاث أنواع من الزيوت فقط والأفضل الابتعاد عن أي أنواع أخرى.
3 أنواع من الزيوت لا تستخدمي غيرها
زيت الزيتون وفوائده..
1. يمتلك خصائص مُضادّة للأكسدة
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