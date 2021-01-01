خبير تغذية ينصح السيدات باستخدام 3 زيوت فقط في الطعام



زيوت زيوت



إذا كنت قلقًة بشأن صحة القلب أو تعتني بشخص مصاب بمرض في القلب، فمن الضروري اختيار الأطعمة الصحية للقلب، حتى أثناء اختيار زيوت الطهي، يجب أن تكوني على دراية جيدة بالمكونات الضارة الموجودة في زيوت معينة.

تلجأ أغلب النساء وربات المنزل إلى الطهى بأي نوع من أنواع الزيوت ولا تعلم مدى خطورة بعض الزيوت التى تتكون من زيت النخيل وغيره من مواد مسرطنة.



نصح الدكتور أحمد صبرى استشاري السمنة والتغذية العلاجية عبر صدى البلد، بتناول ثلاث أنواع من الزيوت فقط والأفضل الابتعاد عن أي أنواع أخرى.



3 أنواع من الزيوت لا تستخدمي غيرها

زيت الزيتون وفوائده..

1. يمتلك خصائص مُضادّة للأكسدة

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تعمل مُضادّات الأكسدة على حماية الجسم من الجذور الحُرّة وابطاء عمليه للشيخوخة.2. يُساعد في تحسين الذاكرة والإدراك والقدرات العقليه والعصبيه وتحمل الضغوط.3. يخفف من الالتهاب لمفاصل، أو النُّقرس، والتهاب المعده والجهاز التنفسي.4. تحسين المزاج وتقليل التوتُّر5. يمد الجسم بالحديدزيت جوز الهند ومن فوائده ..يساعد على تحسين وظائف الدماغ والجهاز العصبي.التخسيس: وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من حمض اللوريك الذي ينتقل إلى الكبد ليتحول إلى طاقة بدلًا من دهون تتراكم في الجسم.-يساعد علي تعزيز مستوي الكوليسترول في الدم.زيت عباد الشمس من الزيوت المفيدة لصحة القلب.