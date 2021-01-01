مع دخول المدارس حضري البسطرمة في المنزل

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طريقة عمل البسطرمة



قدم الشيف اسامة السيد ، طريقة عمل البسطرمة فى المنزل.


مقادير البسطرمة

1 قطعة لحم مستطيلة حمراء بدون دهون والأفضل عرق فلتو
4 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
1 ملعقة كبيرة ملح
½ كوب حلبة ناعمة مطحونة
2 ملعقة فلفل أحمر ناعم
طريقة عمل البسطرمة

اغسلي اللحم جيداً ثم جففيه جيداً بقطعة قماش.
ضعي الملح في تشققات قطع اللحم ثم لفيها بورقة لحم خفيفة ثم بالجرائد عدة طبقات.
لفّي اللحم بخيط الدوبارة جيداً مع الضغط بشدة أثناء الربط واتركيها لمدة 12 ساعة.
فكّي اللحم من الرباط والورق ثم اغسليه جيداً بالماء البارد وجففيه بقطعة قماش نظيفة.
افرمي الثوم وأضيفي اليه مسحوق الحلبة الناعمة، الفلفل الاحمر والملح ثم اخلطيهم جميعاً.
لفّي اللحم بهذه الخلطة واضغطي عليها جيداً حتى تلتصق باللحم.
علّقي اللحم في الهواء الطلق لمدة أسبوع أو أكثر، بعد ذلك تصبح جاهزة.

المصدر: elbalad

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