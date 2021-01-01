مع دخول المدارس حضري البسطرمة في المنزل



طريقة عمل البسطرمة طريقة عمل البسطرمة





قدم الشيف اسامة السيد ، طريقة عمل البسطرمة فى المنزل.





مقادير البسطرمة

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1 قطعة لحم مستطيلة حمراء بدون دهون والأفضل عرق فلتو4 ملعقة كبيرة ثوم مفروم1 ملعقة كبيرة ملح½ كوب حلبة ناعمة مطحونة2 ملعقة فلفل أحمر ناعمطريقة عمل البسطرمةاغسلي اللحم جيداً ثم جففيه جيداً بقطعة قماش.ضعي الملح في تشققات قطع اللحم ثم لفيها بورقة لحم خفيفة ثم بالجرائد عدة طبقات.لفّي اللحم بخيط الدوبارة جيداً مع الضغط بشدة أثناء الربط واتركيها لمدة 12 ساعة.فكّي اللحم من الرباط والورق ثم اغسليه جيداً بالماء البارد وجففيه بقطعة قماش نظيفة.افرمي الثوم وأضيفي اليه مسحوق الحلبة الناعمة، الفلفل الاحمر والملح ثم اخلطيهم جميعاً.لفّي اللحم بهذه الخلطة واضغطي عليها جيداً حتى تلتصق باللحم.علّقي اللحم في الهواء الطلق لمدة أسبوع أو أكثر، بعد ذلك تصبح جاهزة.