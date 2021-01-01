تعرف عليها .. مخاطر الإفراط في تناول المضادات الحيوية

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بالرغم من أهمية المضادات الحيوية للتصدي لبعض الأمراض، إلا ان الإفراط في تناوله قد يسبب العديد من المضاعفات الصحية.. وقد أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعات أوروبية وأمريكية، أن الإفراط في تناول الأطفال للمضادات الحيوية يمكن أن يسبب مشكلات صحية دائمة، كالربو والحساسية.



وتابع الباحثون، أن بعض الأدوية والمضادات الحيوية الشائعة قد تسبب تغييرات في الاستجابة المناعية لدى الأطفال تجاه الفيروسات والجراثيم، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .

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وأظهرت نتائج الدراسة، أن اللجوء إلى المضادات الحيوية بشكل كبير يؤثر على صحة الأطفال ومناعتهم بشكل عام؛ حيث أن تناول المضادات الحيوية يؤذي البكتيريا النافعة في الأمعاء و وظائف التمثيل الغذائي.وأشار الباحثون، إلى أن تعرض الأطفال المبكر للمضادات الحيوية يسبب الربو والحساسية، عن طريق قتل البكتيريا المفيدة التي تدعم التطور السليم للجهاز المناعي.وأفاد الباحثون، أن نتائج الدراسة أعتمد على إعطاء الفئران نوعين من المضادات الحيوية الشائعة، ووجد الباحثون أن استخدام تلك المضادات أدى لتغيير الاستجابة المناعية، تجاه مسببات الحساسية الشائعة، كغبار المنزل.وتدعم هذه الدراسة نتائج أبحاث سابقة ركزت على تأثير المضادات الحيوية السلبي على صحة الإنسان، وعلى مقاومة الجراثيم والفيروسات لتلك الأدوية أيضا، مما زاد من مشكلة صحية عالمية يحذر منها الخبراء، وهي مقاومة الجراثيم للأدوية المضادات الحيوية.