بسبب تعديه على حكم .. هل يفقد الأهلي مهاجمه البرازيلي الجديد؟



برونو سافيو برونو سافيو



باتت بداية البرازيلي برونو سافيو مع النادي الأهلي المصري في مستهل الموسم الجديد مهددة بالتأجيل، بسبب إيقاف محتمل خلال الأيام القادمة للاعب القادم من بوليفيا.



الأهلي أبرم تعاقده مع نادي بوليفار البوليفي ليقتنص نجمه وهدافه البرازيلي مقابل 1.5 مليون دولار أميركي.



القصة تعود إلى الظهور الأخير للاعب برونو سافيو مع فريقه بوليفار في الدوري المحلي، حيث تعرض للطرد، بسبب الاعتراض بشدة على الحكم مع وجود تلامس بينهما في أجواء مشحونة.

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الاتحاد البوليفي لكرة القدم فتح تحقيقا في الواقعة قبل اتخاذ قراره الذي قد يكون إيقاف اللاعب حال إدانته وثبوت ادعاء الحكم الذي أكد أن اللاعب البرازيلي اعتدى عليه.الواقعة بدأت عندما اعترض برونو سافيو على الحكم بسبب طرد زميلا له في الملعب، ليشهر الحكم بطاقة حمراء أخرى لكن هذه المرة في وجه لاعب الأهلي الجديد.الحكم قال في تقريره إن برونو ارتكب سلوكا غير رياضي تجاهه، وذكر نصا: "اللاعب ضرب جبهة الحكم برأسه، ووجه له السباب قبل البطاقة الحمراء، ثم ضرب الحكم في صدره ووجهه مجددا بعد طرده".ومن جانبه قام اللاعب البرازيلي بتوجيه اعتذار إلى الجمهور والمسؤولين، في بيان رسمي نشره نادي بوليفار، قبل أن يشد برونو رحاله إلى القاهرة.الأمر تطور ليصل إلى المحكمة الرياضية، حيث كشف رودريجو كيروس المسؤول القانوني لنادي بوليفار إلى وصول إخطار من المحكمة بشأن واقعة سافيو، وشدد رودريغو على ضرورة إرسال الخطاب إلى النادي الأهلي بدلا من بوليفار، حيث لم يعد اللاعب ضمن صفوف الفريق.المخاوف في القاهرة بدأت تزداد بعد فتح قضية اللاعب يوم 10 سبتمبر الجاري، بعد يوم واحد فقط من إعلان انتقاله للنادي الأهلي رسميا.ماذا تقول اللائحة؟النادي البوليفي تنصل من المسؤولية في القضية، وأكد عن طريق ممثله القانوني أن القضية تخص اللاعب بشخصه ولا علاقة للنادي بها.لكن هل يتعرض برونو سافيو لإيقاف في الدوري البوليفي فقط عند عودته مجددا، أم يسري الإيقاف "إذا وقع" في كل البلاد، حتى لو في قارة أخرى؟لائحة "فيفا" تحتوي على بند يهدد بإيقاف عابر للقارات لسافيو، ليصبح اللاعب غير قادر على اللعب في إفريقيا بعد ارتكابه مخالفة في أميركا الجنوبية.تقول المادة 12 في لائحة العقوبات التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إنه إذا عوقب اللاعب بإيقاف 4 مباريات أو 3 أشهر في اتحاد ما، وانتقل اللاعب إلى اتحاد آخر، فيجب إرسال العقوبة إلى الاتحاد الجديد التابع له اللاعب لتطبيق العقوبة محليا.ويأمل النادي الأهلي وجماهيره في أن تكون عقوبة سافيو إيقاف أقل من 3 أشهر، أو 3 مباريات على أقصى تقدير، وفي هذه الحالة لن تطبق العقوبة على اللاعب في ناديه الجديد.