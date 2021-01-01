أمير قطر: استمرار الحرب الروسية لن يفضي لنتيجة



أمير قطر أمير قطر

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أن العالم يواجه اليوم أزمة طاقة غير مسبوقة وربما كانت أزمة الحرب في أوكرانيا جديدة، ولكن الأوضاع التي تتحول فيها الأزمات السياسية إلى أزمة طاقة ليست جديدة، فقد كانت تتفاقم بصمت حتى قبل الحرب في كييف.



وأضاف تميم خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، أن قطر تدرك تمامًا تعقيدات الصراع بين روسيا وأوكرانيا والبعد الدولي له، داعيًا إلى وقف إطلاق النار ومباشرة السعي إلى حل سلمي للنزاع بينهما.



ولفت إلى أن دوام الحرب بين روسيا وأوكرانيا لن يفضي لأي نتيجة والمآل في النهاية للحلول السلمية.

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وتابع: "لا أعتقد أن الحاضرين يحتاجون إلى التذكير بأن القضية الفلسطينية ما زالت دون حل.. وأصبح الاحتلال الاستيطاني يتخذ سياسة فرض الأمر الواقع، مما قد يغير قواعد الصراع وشكل التضامن العالمي مستقبلا".وطالب باتخاذ إجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا والاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.وأعرب أمير قطر عن أمله في أن يتحقق التوافق الوطني في العراق والسودان ولبنان، كما تطلع إلى التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن.وشدد على أنه لا بد من التوصل لاتفاق شامل بخصوص البرنامج النووي الإيراني بما يحمي المنطقة من وجود سلاح نووي.وانطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال اليوم الأول من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهيمنت ملفات أوكرانيا والتغير المناخي وأزمات الطاقة والغذاء على كلمات المتحدثين.