تعرف عليها .. الكشف بعض أضرار مشروبات الطاقة

أعلن الطبيب الروسي بافل خوروشيف، أخصائي طب الأعصاب، أن مشروبات الطاقة ضارة بالصحة وتسبب اضطراب دورة النوم واليقظة.
ويشير الأخصائي، إلى أنه بالإضافة إلى ذلك قد يؤدي تناول هذه المشروبات إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم، وبالتالي مشكلات في تغذية أنسجة الجسم.
ويضيف، بسبب هذه المشروبات يفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل، لأنها تحفز عملية إفراز البول. لذلك لا يُنصح سائقو السيارات بتناول هذه المشروبات.
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