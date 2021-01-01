فيديو .. انفجارات متتالية في منطقة عسير بالسعودية

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › فيديو .. انفجارات متتالية في منطقة عسير بالسعودية

صورة الخبر: انفجارات متتالية
انفجارات متتالية

نشر حساب "طقس العرب - السعودية"، وهو تطبيق ومنصة لمتابعة توقعات الطقس والتطورات الجوية الميدانية بالمملكة، مقطع فيديو يظهر سلسلة انفجارات متتالية بمولد (محول) كهربائي جراء الأمطار.

وعلق حساب "طقس العرب - السعودية" على المقطع قائلا: "انفجارات متتابعة في مولد كهربائي خلال الأمطار الغزيرة خلال العاصفة الرعدية التي أثرت على عسير اليوم (أمس)".

ووثق مقطع الفيديو اندلاع النيران في المحول الكهربائي جراء حدوث الانفجارات، حيث كانت منطقة عسير قد تعرضت مساء أمس لموجة من الأمطار الرعدية الغزيرة.

https://twitter.com/ArabiaWeatherSA/status/1571967104433143809

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو .. انفجارات متتالية في منطقة عسير بالسعودية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
85825

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager