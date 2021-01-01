الأعلام السوري : أمريكا سرقت كمية جديدة من النفط السوري

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النفط السوري


ذكرت وكالة "سانا" أن "قوات الاحتلال الأمريكي سرقت كمية جديدة من النفط السوري عبر 60 صهريجا وأخرجتها إلى قواعدها شمال العراق".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية من ناحية اليعربية في ريف الحسكة الشرقي أن "رتلا من 60 صهريجا تحمل نفطا سوريا مسروقا أخرجته قوات الاحتلال الأمريكي عبر معبر المحمودية مع الأراضي العراقية".

وكانت القوات الأمريكية أخرجت 83 شاحنة بينها عشرات الصهاريج تحمل كميات من النفط السوري المسروق خلال اليومين الماضيين عبر معبري المحمودية والوليد غير الشرعيين مع العراق.



المصدر: سانا

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