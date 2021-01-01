تطورات جريمة القتل المروعة لنجل وزيرة الهجرة السابقة

كشفت كيمبرلي، ضابط المعلومات العامة في مكتب المدعي العام في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تطورات محاكمة نجل وزيرة الهجرة السابقة لاتهامه بقتل اثنين من أصدقائه.
كيمبرلي أنه جرى تحديد جلسة استماع تمهيدية بتاريخ الثاني من ديسمبر المقبل، في مركز العدل الشمالي بولاية كاليفورنيا.
ويحاكم رامي نبيل نجل السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة السابقة، في اتهامه بجريمة قتل لاثنين من أصدقائه في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، إذ تشير مذكرة المدعي العام التي نشرها القاهرة 24 في وقت سابق، بأنه في هذه المقاطعة التي تقع في كاليفورنيا، انتهك رامي هاني منير فهيم القانون، بقتل شخصينِ مع سبق الإصرار والترصد في جريمة وصفها بأنها من الدرجة الأولى.
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