تطورات جريمة القتل المروعة لنجل وزيرة الهجرة السابقة



نجل وزيرة الهجرة السابقة نجل وزيرة الهجرة السابقة



كشفت كيمبرلي، ضابط المعلومات العامة في مكتب المدعي العام في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تطورات محاكمة نجل وزيرة الهجرة السابقة لاتهامه بقتل اثنين من أصدقائه.



كيمبرلي أنه جرى تحديد جلسة استماع تمهيدية بتاريخ الثاني من ديسمبر المقبل، في مركز العدل الشمالي بولاية كاليفورنيا.



ويحاكم رامي نبيل نجل السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة السابقة، في اتهامه بجريمة قتل لاثنين من أصدقائه في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، إذ تشير مذكرة المدعي العام التي نشرها القاهرة 24 في وقت سابق، بأنه في هذه المقاطعة التي تقع في كاليفورنيا، انتهك رامي هاني منير فهيم القانون، بقتل شخصينِ مع سبق الإصرار والترصد في جريمة وصفها بأنها من الدرجة الأولى.

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وأضافت المذكرة، الصادرة عن مكتب المدعي العام، أنه في 19 أبريل 2022، قتل رامي هاني منير فهيم، جريفين كومو، مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بانتهاك المادة "187 أ" من القانون الجنائي.وتابعت المذكرة أنه في 19 أبريل أيضًا، قتل رامي هاني منير فهيم، جوناثان باهم، وذلك ضد القانون ومع سبق الإصرار والترصد، بانتهاك المادة نفسها من القانون.من جانبها، علقت وزيرة الهجرة السابقة على الواقعة، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أنها وأسرتها يتعرضون لمحنة شديدة، ويمرون بوقت عصيب؛ على إثر اتهام ابنها بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة، موضحة أن هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية، ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن.