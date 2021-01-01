تنشر شركة سلوفينية جهازًا يحول أمواج البحر إلى كهرباء

أعلنت شركة (سيجما إنرجي) السلوفينية للطاقة، والتي طورت جهازًا قادرًا على تحويل الطاقة الناتجة عن موجات البحر إلى كهرباء، عن نشر الجهاز (سيجما دبليو إي سي) النموذجي الكامل في البحر الأدرياتيكي في الجبل الأسود.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، أن عملية النشر جاءت بعد عامين ونصف من التطوير المكثف للجهاز، الذي تم تطويره بهدف إنتاج طاقة نظيفة، عن طريق تطوير ونشر واختبار الجهاز بشكل واسع النطاق.
وقالت شركة (سيجما إنرجي) - على موقعها الإلكتروني - إنها نشرت الجهاز بقدرة 30 كيلوواط في منتصف شهر يوليو الماضي وأظهر نتائج واعدة للغاية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!