فيديو : تسريبات تكشف سعر ومواصفات ساعة جوجل Google Pixel Watch..



Google Pixel Watch Google Pixel Watch

كشفت تسريبات جديدة سعر ومواصفات ساعة جوجل الذكية القادمة Google Pixel Watch، والتي ستصدر بداية شهر أكتوبر القادم، حيث ستحصل الساعة على عدد من الميزات الطبية والرياضية الرائعة مع تصميم مثالي للغاية.



وبحسب موقع PhoneArena، فإن ساعة Google Pixel Watch ستأتي بشاشة من نوع OLED قياس 2 بوصة، مع ألوان الأبيض والأسود والرمادي، مع توقعات بوجود لون جديد من المحتمل أن يكون اللون الذهبي.



وستعمل ساعة Google Pixel Watch بمعالج من نوع Cortex-M33 المشترك مع مجموعة شرائح Exynos 9110 من شركة سامسونج، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 2 جيجا بايت رام، بالإضافة إلى 32 جيجا بايت من التخزين الأصلي.

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وستحصل ساعة Google Pixel Watch على واجهة مستخدم Wear OS المحسّنة، مع تنقلات أكثر مرونة وإشعارات ذكية، بالإضافة إلى مساعد Google الذكي، كما يمكنها الاتصال بتطبيق المنزل الذكي، وتطبيق اللياقة البدينة Fitbit.كما ستتميز ساعة Google Pixel Watch بالحصول على مستشعرات لقياس معدل نبضات القلب والأكسجين في الدم، وميزات لتتبع عادات النوم، إلى جانب تضمين أحدث تقنيات التتبع بما في ذلك نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).وسيتراوح سعر ساعة Google Pixel Watch من 250 دولارا أمريكيا لطراز Wi-fi، أى ما يعادل حوالي 5 آلاف جنيه مصري، و399 دولارا لإصدار LTE، أى ما يعادل حوالي 7 آلاف و700 جنيه مصري.