فيديو : تسريبات تكشف سعر ومواصفات ساعة جوجل Google Pixel Watch..

كشفت تسريبات جديدة سعر ومواصفات ساعة جوجل الذكية القادمة Google Pixel Watch، والتي ستصدر بداية شهر أكتوبر القادم، حيث ستحصل الساعة على عدد من الميزات الطبية والرياضية الرائعة مع تصميم مثالي للغاية.
وبحسب موقع PhoneArena، فإن ساعة Google Pixel Watch ستأتي بشاشة من نوع OLED قياس 2 بوصة، مع ألوان الأبيض والأسود والرمادي، مع توقعات بوجود لون جديد من المحتمل أن يكون اللون الذهبي.
وستعمل ساعة Google Pixel Watch بمعالج من نوع Cortex-M33 المشترك مع مجموعة شرائح Exynos 9110 من شركة سامسونج، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 2 جيجا بايت رام، بالإضافة إلى 32 جيجا بايت من التخزين الأصلي.
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