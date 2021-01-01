يصل جهاز Surface Pro 9 إلى منصة FCC… وهناك شائعات حول وصول إصدار 5G مدعوم بمعالج ARM



Surface Pro 9 Surface Pro 9

وفقًا لـ WindowsLatest، وصل جهاز Surface Pro 9 على منصة FCC، إذ حصل على الموافقة التنظيمية في الولايات، وهذا يشير إلى إطلاق قريب… على الأرجح يوم الثلاثاء 11 أكتوبر خلال الحدث التي ستعقده مايكروسوفت.



تشير الشائعات إلى ان Surface Pro 9 قادم بإصدارات 5G و Wi-Fi مع سعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت/256 جيجابايت/512 جيجابايت/1 تيرابايت. وستكون خيارات الذاكرة العشوائية بين 8 جيجابايت و 16 جيجابايت و 32 جيجابايت. هذا يعني أن أقوى طراز من Surface 9 يمكنك تكوينه سيحتوي على 32 جيجابايت + 1 تيرابايت.



يمكن تشغيل إصدار 5G بواسطة معالج Snapdragon 8cx Gen 3؛ ستستخدم الإصدارات الأخرى معالجات Intel Core من الجيل الثاني عشر.

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أشارت وثائق لجنة الاتصالات الفيدرالية أيضًا إلى Smart Transmit 3.0 من كوالكوم الذي تمت إضافته إلى شريحة مودم Snapdragon X70 لتوسيع تغطية 5G وتحسين سرعات الإرسال مع تحسين الإرسال على طول الهوائيات الخلوية والبلوتوث والواي فاي.