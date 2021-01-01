إطلاق تلفاز Hisense E8H مع شاشة miniLED XDR في الصين بسعر يبدأ من 6999 يوان صيني



Hisense E8H Hisense E8H

أعلنت شركة Hisense عن إطلاق تلفاز E8H مع العديد من الميزات الرئيسية في الصين. يعتبر تلفاز Hisense E8H نسخة متكررة من Hisense E8G ويحتوي على أكثر من 500 قسم للإضاءة الخلفية مع شاشة XDR miniLED.



تعتبر هذه الشاشة أفضل بما يصل إلى مرة ونصف من شاشة Mini LED العادية مع المزيد من خرز المصباح. يبلغ أقصى سطوع للتلفزيون 1600 نتس في المتر المربع مما يجعله في قمة الصناعة. يتوفر التلفاز في طرازي 65 بوصة و 75 بوصة.



يتغلب تلفزيون Hisense الجديد على مشكلة شاشة HDR مع مخطط سطوع مثير للإعجاب. كما أنه يوفر دقة ألوان رائعة تحاكي العالم الحقيقي تمامًا.

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تم تجهيز E8H بمعالج جودة الصورة الفائق Xinxin U+، حيث تكون سرعة استجابة التحكم في الضوء أعلى 10 مرات، مما يؤدي إلى تحسين الدقة بنسبة 40?. يحتوي التلفزيون أيضًا على دعم Dolby Vision و Dolby Atmos لتجربة غامرة.يحتوي جهاز Hisense E8H على واجهة HDMI 2.1 ويمكن أن يصل معدل تحديث الشاشة إلى 144 هرتز. كما أنه يتميز بمعدلات تحديث متغيرة وأوقات استجابة منخفضة لتطبيقات الألعاب.يتوافق التلفاز مع أجهزة ألعاب الجيل التالي ويدعم تقنية Turbo للألعاب الوهمية. يدعم التلفاز أيضًا الألعاب السحابية وتقنية FreeSync.يتم تحقيق إخراج الصوت من القناة 2.1 المدمجة في E8H من خلال مضخم صوت مستقل فائق الغاطسة مع معالجة الصوت المزدوجة Dolby و DTS. وهذا من شأنه ان يقدم تجربة سينمائية حقيقية، وتزعم Hisense أن E8H هو أول تلفاز محلي معتمد من جميع السينما.يبلغ سعر التلفاز 6999 يوان صيني (أي 1003 دولار أمريكي) لإصدار 65 بوصة و 8999 يوان لإصدار 75 بوصة.بدأت المبيعات المسبقة لتلفزيون Hisense E8H في 15 سبتمبر وستنتهي في 30 سبتمبر. ويمكن شراء E8H عبر منصات البيع بالتجزئة الرئيسية في الصين.