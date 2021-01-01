يكشف تسريب عن المواصفات الرئيسية لهاتف Vivo X90 Pro

كشفت شركة Vivo عن سلسلة هواتفها الذكية Vivo X80 في أبريل من هذا العام في الصين. ويقال إن الشركة تعمل على سلسلة X90 للسوق الصينية. والآن، ظهرت تسريبات جديدة تكشف عن بعض مواصفات هاتف Vivo X90 Pro.
ينص التسريب الجديد على أن Vivo X90 Pro سيتم تشغيله بواسطة Snapdragon 8 Gen 2، وهو أمر غير مفاجئ لأن العديد من الهواتف الرئيسية القادمة من المتوقع أن تحتوي على نفس المعالج.
يشير تسريب Vivo X90 Pro أيضًا إلى أنه سيصل مع دعم الشحن السريع 100 واط. ويقال أنه يحتوي على بطارية أكبر. إذ يأتي X80 Pro مزودًا ببطارية بسعة 4700 مللي أمبير، ومن المحتمل أن يحتوي X90 Pro على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.
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